Hangi ülkelerde sokağa çıkma yasağı ilan edildi? Türkiye'de sokağa çıkmaya yasağı ilan edilecek mi? Fahrettin Altun açıkladı

Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü nedeniyle birçok ülkede kısmi sokağa çıkma uygulamaları başlatıldı. Avrupa'yı etkisi altına alan corona virüsü nedeniyle İtalya, İspanya ve Fransa'da sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Zorunlu olmayan hallerde dışarıda bulunulmaması uyarısı yapılırken market ve eczane gibi yerlerden ihtiyaçları olan vatandaşlar sadece sokaklara çıkabiliyor. Fransa Macron tarafından sokağa çıkma yasağının duyurulmasının ardından asker sokaklara indi. Tüm vatandaşlarına evlerine gitmeleri uyarısında bulundu. İ

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI İLAN EDİLEN ÜLKELER?

Sokağa çıkma yasağı ilan edilen ülkeler arasın Fransa, İspanya, İtalya, Belçika ve Sırbistan'ın yanı sıra Irak ve Tunus'ta da uygulamalar başladı.

Tunus'ta kısmi sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasını engellemek için ülke genelinde kısmi sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini duyurdu.

Devlet televizyonuna konuşan Said, bugünden başlamak üzere yerel saatle 18.00 ile 06.00 arasında tüm ülkede kısmi sokağa çıkma yasağı uygulanacağını, askeri kuvvetler ile iç güvenlik birimlerinin de yasağın uygulanması için devriye gezeceğini kaydetti.

Hayatın en geç 2 hafta içinde normal seyrine döneceğini söyleyen Said, salgından korunmanın bilinçli olmaktan geçtiğini vurguladı.

Salgınla mücadele için vatandaşları maaşlarının yarısını ya da daha fazlasını bağışlamaya davet eden Said, kendisinin de bağışta bulunan ilk kişi olacağını bildirdi.

Tunus'ta son olarak 24 kişide Kovid-19 tespit edildiği açıklanmıştı.

Sırbistan koronavirüs tedbirlerini artırıyor

20.00-05.00 saatlerinde sokağa çıkma yasağı getirildi - 26 Nisan'daki yerel ve genel seçimler ertelendi - Sınırlarda, hastanelerde ve göçmen merkezlerinde silahlı asker bulundurulacak

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle daha önce olağanüstü hal (OHAL) ilan edilen ülkede yarından itibaren saat 20.00'den 05.00'e kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini açıkladı.

Vucic, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlediği basın toplantısında, ülkesindeki vaka sayısının 7 artarak 72'ye ulaştığını aktardı.

Kovid-19 salgınının, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana gerçekleşen en korkunç küresel problem olduğunun altını çizen Vucic, alınan tedbirler kapsamında, 60 yaş üzerindekilerin ise yarın saat 10.00'dan itibaren sokağa çıkmalarının yasaklandığını belirtti.

Sınırlarda silahlı askerlerin bulundurulacağını ve ülkedeki hastaneler ile göçmen merkezlerinin askerlerin kontrolü altında olacağını ifade eden Vucic, "Bu sorunu ancak ciddi tedbirlerle aşabiliriz. Kanseri aspirinle iyileştiremezsiniz." diye konuştu.

Yurt dışından gelen Sırbistan vatandaşlarının büyük bir kısmının 14 günlük karantina kuralına uymadıklarını ifade eden Vucic, bunun büyük bir sorumsuzluk olduğunu kaydetti.

Vucic, Kovid-19 nedeniyle 26 Nisan'da yapılması planlanan genel ve yerel seçimlerin de ertelendiğini sözlerine ekledi.

İletişim Başkanı Altun'dan koronavirüs tedbirleri açıklaması:

"Olağanüstü Hal ilan edileceği, sokağa çıkma yasağı uygulanacağı ya da seyahat kısıtlamalarının getirileceği yönündeki söylentilerin gerçeği yansıtmadığını, bu tür kapsamlı kısıtlayıcı adımların gündemimizde olmadığını altını çizerek ifade etmek isteriz" - "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yürüttüğümüz bu mücadelede vatandaşlarımızın sağlığı ve güvenliğinin yanında özgürlüklerini de koruma sorumluluğumuzun bulunduğu bilinciyle, resmi kaynaklar tarafından bildirilmemiş herhangi bir söylentiye itibar edilmemesini istirham ederiz"

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Olağanüstü Hal ilan edileceği, sokağa çıkma yasağı uygulanacağı ya da seyahat kısıtlamalarının getirileceği yönündeki söylentilerin gerçeği yansıtmadığını, bu tür kapsamlı kısıtlayıcı adımların gündemimizde olmadığını altını çizerek ifade etmek isteriz." dedi.

Altun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, koronavirüs ile mücadelenin son derece şeffaf, kararlı ve akılcı bir şekilde devam ettiğini belirtti.

Devlet olarak virüsün ülkeye sirayetini asgari düzeyde tutmak için gece gündüz çalışmaları sürdürdüklerine dikkati çeken Altun, bu süreçte her fikir, öneri ve şikayetin en rasyonel şekilde değerlendirildiğini, dinamik ve çözüm odaklı yaklaşımların öncelendiğini vurguladı.

Altun, vatandaşların mücadelenin her safhasında gösterdiği hassasiyetin kendilerini cesaretlendirdiğini ifade ederek, virüsle mücadelenin azami hassasiyet gösterilmesi gereken bir başka boyutunun da iletişim olduğuna dikkati çekti.

İletişim araçlarının böylesine etkin kullanıldığı bir atmosferde oluşturulan dezenformasyonun önüne geçilmesinin oldukça önemli olduğunu değerlendiren Altun, şunları kaydetti:

"Koronavirüs konusunun ülkemizin gündeminde üst sıralara çıktığı ilk günden bu yana özellikle kısıtlayıcı bazı tedbirlerin alınacağı söylentilerinin, gerek sosyal gerekse konvansiyonel medyada kasıtlı olarak ön planda tutulmaya çalışıldığını gözlemlemekteyiz. Özellikle Olağanüstü Hal ilan edileceği, sokağa çıkma yasağı uygulanacağı ya da seyahat kısıtlamalarının getirileceği yönündeki söylentilerin gerçeği yansıtmadığını, bu tür kapsamlı kısıtlayıcı adımların gündemimizde olmadığını altını çizerek ifade etmek isteriz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yürüttüğümüz bu mücadelede vatandaşlarımızın sağlığı ve güvenliğinin yanında özgürlüklerini de koruma sorumluluğumuzun bulunduğu bilinciyle, resmi kaynaklar tarafından teyit edilmemiş hiçbir habere, bilgiye, duyuma ya da söylentiye itibar edilmemesini istirham ederiz."

Altun, Türkiye'nin bu süreci de devlet millet dayanışmasıyla atlatacağına dair inançlarının tam olduğunu ifade etti.