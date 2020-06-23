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23.06.2020 - 21:23 |

Hangisi Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Huzur romanındaki bölümlerden biri adı değildir? Kim Milyoner Olmak İster

ATV'nin sevilen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster, bu akşam yepyeni bir bölümle daha izleyenlerin karşısına çıkıyor. Bugün oldukça heyecanlı geçen yarışmada yine çarpıcı bir soru merak konusu oldu. Peki Hangisi Ahmet Hamdi Tanpınar'ın romanındaki bölümlerden biri adı değildir?

Hangisi Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Huzur romanındaki bölümlerden biri adı değildir? Kim Milyoner Olmak İster

Kim Milyoner Olmak İster yarışması, bu akşam yeni bölümüyle ekranlara geliyor. ATV'nin fenomen yarışmasının bu akşamki bölümünde oldukça ilginç bir soru soruldu. İşte cevabı oldukça merak edilen o soru:

Hangisi Ahmet Hamdi Tanpınar'ın romanındaki bölümlerden biri adı değildir?








 

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Hangisi Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Huzur romanındaki bölümlerden biri adı değildir? Kim Milyoner Olmak İster

Hangisi Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Huzur romanındaki bölümlerden biri adı değildir? Kim Milyoner Olmak İster

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