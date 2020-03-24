Hantavirüs nedir, belirtileri ve semptomları nelerdir? Hanta virüsü nerede ortaya çıktı?

Hanta virüsü nedir, belirtileri nelerdir sorusu vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Corona virüsünün ardından ortaya çıkan Hanta virüsü nedir belirtileri ve semptomları nelerdir soruları vatandaşlar tarafından arama motoru üzerinden sık sık araştırma konusu olmaya devam ediyor. Bu virüsün kemirgen canlıları enfekte ettiği bilinmektedir ancak insanların kemirgen idrar tükürük veya dışkısı ile teması yoluyla insanlarında hanta virüsünden enfekte olabildiği düşünülmektedir. İşte Hanta virüsü hakkında merak edilenler...

HANTA VİRÜS NEDİR? HANTA VİRÜSÜ NEREDE ORTAYA ÇIKTI?

Bir ortohantavirüs, Bunyavirales takımının Hantaviridae familyasındaki tek sarmallı, zarflı, negatif-duyulan bir RNA virüsüdür. Bu virüsler normal olarak kemirgenleri enfekte eder, ancak içlerinde hastalığa neden olmaz. İnsanlar kemirgen idrar, tükürük veya dışkı ile temas yoluyla hantavirüslerle enfekte olabilir.

Bazı suşlar, böbrek sendromlu hantavirüs hemorajik ateşi (HFRS) veya hantavirüs kardiyopulmoner sendromu (HCPS) olarak da bilinen hantavirüs pulmoner sendromu (HPS) gibi insanlarda potansiyel olarak ölümcül hastalıklara neden olur. diğerleri ise bilinen insan hastalığı ile ilişkilendirilmemiştir.

HPS (HCPS) "hantavirüs partikülleri ile kontamine olmuş aerosolize kemirgen dışkılarının (idrar ve dışkı) solunmasıyla ilişkili nadir bir solunum hastalığıdır."

Hantavirüslerin insan enfeksiyonları neredeyse tamamen kemirgen dışkısı ile insan temasıyla bağlantılıdır; ancak 2005 ve 2019'da Andes virüsünün insandan insana bulaştığı Güney Amerika'da rapor edilmiştir.

Hantavirüs, Güney Kore'de erken salgının gözlendiği Hantan Nehri bölgesi olarak adlandırılmıştır ve 1976 yılında Ho-Wang Lee tarafından izole edilmiştir.

Belirti ve bulgular

Böbrek sendromlu hemorajik ateş

Böbrek sendromlu (HFRS) hemorajik ateş, Hantaviridae familyasından hantavirüs türlerinin neden olduğu klinik olarak benzer bir grup hastalıktır.

Kore hemorajik ateşi, salgın hemorajik ateşi ve nefropati epidemisi olarak da bilinir.

HFRS'ye neden olan türler arasında Hantaan, Dobrava-Belgrad, Saaremaa, Seul ve Puumala bulunur. Avrupa, Asya ve Afrika'da bulunur.

Hantavirüs kaynaklı hemorajik ateş inkübasyon süresi, semptomlar gelişmeden önce insanlarda iki ila dört haftadır. Şiddetleri viral yüke bağlıdır.

Hantavirüs pulmoner sendromu

Hantavirüs pulmoner sendromu (HPS) Kuzey, Orta ve Güney Amerika'da bulunur.

Sıklıkla ölümcül bir akciğer hastalığıdır. Amerika Birleşik Devletleri'nde, etken ajan geyik fareleri tarafından taşınan Sin Nombre virüsüdür.

Prodromal semptomlar ateş, öksürük, kas ağrısı, baş ağrısı ve uyuşukluk gibi grip benzeri semptomları içerir.

Mekanik ventilasyon ve güçlü diüretiklerle müdahaleye rağmen genellikle ölümcül olan hızla gelişen pulmoner ödem ile ani bir nefes darlığı başlangıcı ile karakterizedir. Ölüm oranı% 36

Corona virüsün ardından yeni bir virüsün daha ortaya çıktığı duyuruldu. Arama motoru üzerinden Hantavirüs nedir, belirtileri nelerdir soruları vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Peki Hanta virüsü nerede ortaya çıktı insanlara hayvanlar üzerinden mi bulaşıyor? İşte Hanta virüsü hakkında merak edilenler...

Hantavirüs pulmoner sendromu ilk olarak ABD'nin güneybatısındaki Dört Köşe bölgesinde 1993 salgını sırasında tanındı.

Bruce Tempest tarafından tanımlandı. Başlangıçta "Dört Köşeler hastalığı" olarak adlandırıldı, ancak "Dört Köşeler" adının bölgeyi damgaladığı Yerli Amerikalıların şikayetlerinden sonra adı "Sin Nombre virüsü" olarak değiştirildi.

O zamandan beri Amerika Birleşik Devletleri'nde tanımlanmıştır. Evde ve çevresinde kemirgen kontrolü birincil önleme stratejisi olmaya devam etmektedir