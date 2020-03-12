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12.03.2020 - 07:00 | | ELİF ALTIN İstanbul

Hapisten arayıp tehdit etmişler

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Adnan Oktar suç örgütüne yönelik ek iddianame düzenledi.

Hapisten arayıp tehdit etmişler
ELİF ALTIN İstanbul

İddianame, İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam eden tutuklu Adnan Oktar ve grubunun yargılandığı 226 sanıklı ana davayla birleştirme talebiyle mahkemeye gönderildi. İddianamede, Adnan Oktar’ın aralarında bulunduğu 18 şüpheli hakkında “Nitelikli cinsel saldırı”, “Suç örgütlerinin isimlerini kullanarak tehditte bulunmak” ve “Kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak” suçlarından çeşitli hapis cezaları istendi.

İddianamede, şüphelilerin ana dava dosyasında şikâyetçi olan kişileri, şikâyetlerinden vazgeçirmeye çalıştıkları belirtilerek, ana dava dosyasında yargılanan sanık Mustafa Işık’ın Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunduğu halde, müşteki Bahar K.’nın ifadesini değiştirmesi amacıyla, tutuklu Kübra Kartal aracılığıyla Bahar K.’yı ankesörlü telefondan arattığı ve tehdit ettirdiği anlatıldı.

‘Araştırma yaptırdı’

İddianamede, örgütün sözde imamı Mehmet Alp Ünlü’nün, uzun süre örgütte bulunduktan sonra ayrılan müşteki Özkan Mamati’nin cep telefonuyla ilgili araştırma yaptırdığı, özel telekomünikasyon şirketinde çalışan şüpheli Nilüfer Ayır’ı arayarak faturasını ödeyip ödemediği, erotik sitelere girip girmediği gibi bilgileri elde etmeye çalışarak Özkan Mamati hakkında örgütten ayrıldığı için karşı faaliyete başladığı anlatıldı.

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