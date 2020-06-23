Harvard Üniversitesi'nin 2010'da yayınladığı ve 127.545 kişiyle yaptığı araştırmaya göre hangi erkekler daha sağlıklıdır? Kim Milyoner Olmak İster

Kim Milyoner Olmak İster yarışması, bu akşam yeni bölümüyle ekranlara geliyor. ATV'nin fenomen yarışmasının bu akşamki bölümünde oldukça ilginç bir soru soruldu. İşte cevabı oldukça merak edilen o soru:

Harvard Üniversitesi'nin 2010'da yayınladığı ve 127.545 kişiyle yaptığı araştırmaya göre hangi erkekler daha sağlıklıdır?

















