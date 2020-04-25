Hastane yolu asfaltlanıyor

Sancaktepe’deki hastane binasının duvar ve çatıları yerleştirilirken, hastanenin yolunu asfaltlama çalışmaları da dün başladı.

Atatürk Havalimanı’ndaki hastanenin de havalandırma sistemi bitme aşamasına geldi. Her iki hastanenin de 20 Mayıs’a kadar tamamlanması planlanıyor.