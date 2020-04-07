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07.04.2020 - 17:29 | | İHA

Hastanelik eden dayak sonrası beraate savcılık itirazı

 Antalya’nın Manavgat ilçesinde bir kişiyi silah zoruyla araca bindirip darp ettikten sonra videosunu sosyal medyada paylaştığı gerekçesiyle gözaltına alınan 10 kişiden 1’i kadın 2 kişi tutuklandı. Savcılığın itirazı sonucu, olaya karışan 5 kişi daha tutuklandı.

Hastanelik eden dayak sonrası beraate savcılık itirazı

Antalya Manavgat Yayla Mahallesi'ndeki Cuma Pazarı'nda 28 Mart Cumartesi günü R.K., yanına gelen 6 kişi tarafından silah zoruyla bir otomobile bindirilerek kaçırıldı. R.K.’nın cep telefonunu otomobilden sokağa fırlatan şüpheliler, iddiaya göre R.K.’yı darp etti. Şüpheliler R.K.’nın görüntülerini de cep telefonuyla çektikten sonra bırakıp kaçtı.

İhbar üzerine araştırma başlatan Manavgat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği görevlileri M.C.K., N.N., V.A., E.K., S.K. ve R.M. F.S., B.D., D.K. ile H.K.’yı gözaltına aldı. Şüphelilerin kaldıkları evde yapılan aramalarda bir adet ruhsatsız tabanca, tabancaya ait mermiler, ruhsatsız tüfek, pompalı tüfek, 4,38 gram toz esrar ve 0,34 gram uyuşturucu metanfetamin maddesi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.C.K. ve N.N. tutuklandı, 8 kişi ise serbest bırakıldı.

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığının nöbetçi sulh ceza hakimliğinin kararına itiraz etmesi üzerine, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan şüpheliler polis tarafından tekrar gözaltına alındı. Sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüphelilerden V.A., E.K., S.K., R.M. ve B.D. tutuklandı.

Esenyurt'ta bir binada meydana gelen patlama kameradaEsenyurt'ta bir binada patlama meydana geldiği bildirildi. 2'si ağır 6 kişinin yaralandığı belirtilen patlamada olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
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