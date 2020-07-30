Hatay Valiliği: Suriyeli 2 gencin darbedilmesiyle ilgili soruşturma başlatıldı

İlçeye bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde dün saat 21.00 sıralarında meydana gelen olayda, kimliği belirsiz 7-8 kişilik grup, Suriye uyruklu 2 kişiyi henüz bilinmeyen nedenle darbetti. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Saldırıyı gerçekleştirenler kayıplara karışırken, darbedilen 2 Suriyeli Kırıkhan Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Hatay Valiliği, konuya ilişkin açıklama yaparak, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı. Açıklamada, "26 Temmuz 2020 günü saat 21.05 sıralarında Kırıkhan ilçemize bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana gelen olayda Türk vatandaşı oldukları düşünülen ve yaşları 20-25 arasında değişen 7-8 kişilik bir grup tarafından, Suriye uyruklu iki şahıs darp edilmiştir. Olay yerine intikal eden ekiplerce Suriye uyruklu gençlere ilk müdahale yapılmış olup, Kırıkhan Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştır. Konu hakkında adli tahkikata başlanılmış, şüphelilerin kimliğinin tespiti ve olayın aydınlatılmasına yönelik gerekli çalışmalar devam etmektedir" denildi.

Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

"Devletimiz Suriye’deki savaşın ilk gününden itibaren açık kapı politikası uygulayarak Suriyeli kardeşlerimize tüm dünyaya örnek olacak şekilde sahip çıkmaya çalışmıştır. Bu konuda milletimizin ve devletimizin ortaya koyduğu maddi ve manevi fedakârlığa hiçbir provokatif olay gölge düşüremez. Ülkemizde misafir olarak bulunan Suriyeli kardeşlerimize yönelik her türlü şiddet ve ırkçılığa karşı mücadeleye devam edeceğiz."