Hatay Valiliği’nden 'alarm sistemi' duyurusu

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "İlimizde kurulan İkaz Alarm Sistemi'nin (İKAS) ASELSAN tarafından rutin bakım, onarım ve güncelleme çalışmaları başlamıştır. Ay sonuna kadar devam edecek çalışmalarda olası ses denemesi anonsları gerçekleştirilecektir" denildi.