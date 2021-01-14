14.01.2021 - 17:34 | | DHA
Hatay Valiliği’nden 'alarm sistemi' duyurusu
Hatay Valiliği, ASELSAN tarafından kentte kurulan İkaz Alarm Sistemi'nin (İKAS) rutin bakım çalışmaları kapsamında ay sonuna kadar olası ses denemesi anonsları yapılacağını duyurdu.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "İlimizde kurulan İkaz Alarm Sistemi'nin (İKAS) ASELSAN tarafından rutin bakım, onarım ve güncelleme çalışmaları başlamıştır. Ay sonuna kadar devam edecek çalışmalarda olası ses denemesi anonsları gerçekleştirilecektir" denildi.
Kızını rehin alan damadını, elinden aldığı bıçakla yaraladıAntalya'da eşi Mesut K.'nin (30) bıçakla rehin alıp şiddet uyguladığı Duygu K. (30), fırsatını bulup ailesine mesaj atarak yardım istedi. Koşarak eve gelen baba Erdem Ç. (55), binanın önünde damadının bıçaklı saldırısına uğradı. Erdem Ç., elinden aldığı bıçakla damadını iki yerinden yaraladı. Polise teslim olan Erdem Ç., "Ne yapsaydım? Kızımı öldürmesini mi bekleseydim" dedi.