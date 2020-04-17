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17.04.2020 - 12:28 | | DHA

Hatay'da 5 bin 400 kaçak dezenfektan ele geçirildi

Hatay’da, polisin bir iş yerine düzenlediği operasyonda, 5 bin 400 kaçak dezenfektan jel ele geçirildi. Olayla ilgili Suriye uyruklu S.K., tutuklandı.

Hatay'da 5 bin 400 kaçak dezenfektan ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Antakya ilçesine bağlı Küçükdalyan Mahallesi'nde bir iş yerinde kaçak dezenfektan olduğu bilgisini aldı. İş yerine düzenlenen operasyonda, üzerlerinde Arapça yazılı 400 milimetrelik plastik kaplar içerisinde 450 kolideki kaçak ve usulsüz üretildiği değerlendirilen 5 bin 400 dezenfektan jel ele geçirildi. Olayla ilgili iş yeri sahibi Suriye uyruklu S.K. gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen S.K., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

 

 

Eve girmeden önce kavga eden hırsızlar kameradaBaşakşehir'de girdikleri evden hırsızlık yapan 3 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin eve girmeden önce kavga etmeleri ve yüzlerini gizlemeye çalışmaları kameralara yansıdı.
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