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07.07.2020 - 21:31 | | AA

Hatay'da asker uğurlama törenlerine yasak getirildi

Hatay'da yeni tip corona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, kontrolsüz kalabalıkların oluşmasına neden olan, fiziki mesafe kurallarına aykırılık teşkil eden asker uğurlamalarına hiçbir şekilde müsaade edilmeyeceği duyuruldu.

Hatay'da asker uğurlama törenlerine yasak getirildi

İl Hıfzıssıhha Kurulu kararında, son zamanlarda başta fiziki mesafe kuralı olmak üzere pandemi tedbirlerinin ihlal edilerek asker uğurlama törenlerinin, eğlencelerinin gerçekleştirildiğinin gözlemlendiği belirtildi.

Asker uğurlamalarının, başta askerlik yükümlüleri olmak üzere bu ortamlarda bulunan vatandaşların sağlığını ve ülkenin salgın ile mücadelesindeki başarısını riske attığı kaydedilen kararda, şu ifadelere yer verildi:

"Kontrolsüz kalabalıkların oluşmasına neden olan, fiziki mesafe kurallarına aykırılık teşkil eden asker uğurlamalarına (açık ya da kapalı yerlerde eğlenceler düzenlenmesi, araç konvoyu oluşturulması, toplu uğurlama vb.) hiçbir şekilde müsaade edilmemesine, otogar, gar, havaalanı gibi yerlerden yapılacak uğurlamalara askerlik yükümlüsünün birinci derece yakınlarının (kardeşleri dahil) katılmasına izin verilmesine, bunun dışında akraba, tanıdık, arkadaşın katıldığı toplu uğurlamalara kesinlikle müsaade edilmemesine oy birliğiyle karar verildi."

Ayrıca köylerde veya sokaklarda yapılan düğün, nişan, sünnet düğünü gibi etkinliklerin süresinin aynı gün içerisinde kalacak şekilde en erken başlangıç ve en geç bitiş saatlerinin İlçe Hıfzıssıhha Kurullarınca belirlenmesi kararlaştırıldı.

Bakan Akar, İtalya Savunma Bakanı ile görüştüMilli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İtalya Savunma Bakanı ile bir araya geldi. Bakan Akar, İtalya Savunma Bakanı Lorenzo Guerini ile görüşmesine ilişkin, "Samimi geçen görüşmede Libya, Suriye, Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ile bölgesel konularda bilgi alışverişinde bulunduk. İki ülkenin iş birliğinin tüm bölge için yarar sağlayacağına inanıyoruz. Birçok konuda ortak görüşleri paylaştığımızı müşahede ettik." ifadelerini kullandı.
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