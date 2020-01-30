MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Hatay’da hava destekli trafik denetimi
ABONE OL
30.01.2020 - 15:41 | | DHA

Hatay’da hava destekli trafik denetimi

Hatay'da Emniyet Müdürlüğü hava destekli trafik denetimi yaptı. 34 sürücüye 6 bin 116 liralık cezai işlem yapıldı.

Hatay’da hava destekli trafik denetimi

Hatay İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ile Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Adana Emniyet Müdürlüğü'ne ait helikopterle, Hatay genelinde trafik yoğunluğunun bulunduğu caddelerde denetim gerçekleştirdi.

Havadan helikopter ile gerçekleştirilen denetimler kara ekipleri tarafından da desteklendi. Denetimlerde kusuru tespit edilen sürücülere helikopterden uyarı anonsları yapılarak karadaki ekiplerce cezai işlem uygulandı. Toplam 4 saat uçuş gerçekleştiren hava ekibi, kırmızı ışık ihlali, emniyet kemeri kullanmamak, cep telefonu kullanımı, emniyet şeridi ile banketleri acil ve zorunlu haller dışında kullanan sürücüleri tespit etti.

Denetimlerde 34 sürücüye toplam 6 bin 116 lira ceza kesildiği öğrenildi.

    Kaçak maden ocağında göçük! İki işçi mahsur kaldıZonguldak'ın Kilimli ilçesinde, daha önce mühürlenmesine rağmen kaçak olarak işletilen kömür ocağında meydana gelen göçükte işçiler Sabahattin Kalaycıoğlu ve Murat Ovaz mahsur kaldı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Fatih'te zincirleme kaza! Yaralılar var

    Fatih'te zincirleme kaza! Yaralılar var

    Corona virüsü kaçışı!

    Corona virüsü kaçışı!

    Dev destek! 2020'de Bin 700 liraya çıkıyor

    Dev destek! 2020'de Bin 700 liraya çıkıyor

    İşte Elâzığ’da kırılan yüzey

    İşte Elâzığ’da kırılan yüzey

    Sıradaki Haber