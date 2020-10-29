Hava durumu: Dolu uyarısı! İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer illerin hava durumu bilgileri!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıya göre, sabah saatlerinde İstanbul'un Avrupa Yakası'ndaki ilçeleri ile Tekirdağ çevrelerinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Bu nedenle, sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, dolu, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması önem taşıyor.

HAVA DURUMU

İSTANBUL:

Perşembe Gökgürültülü Sağanak Yağışlı 15°C 21°C

Cuma Gökgürültülü Sağanak Yağışlı 14°C 19°C

Cumartesi Sağanak Yağışlı 10°C 17°C

Pazar Sağanak Yağışlı 12°C 16°C

Pazartesi Parçalı Bulutlu 10°C 17°C

ANKARA:

Perşembe Sağanak Yağışlı 9°C 20°C

Cuma Sağanak Yağışlı 9°C 19°C

Cumartesi Sağanak Yağışlı 9°C 15°C

Pazar

Parçalı Bulutlu 4°C 16°C

Pazartesi Parçalı Bulutlu 5°C 15°C

İZMİR:

Perşembe Gökgürültülü Sağanak Yağışlı 15°C 19°C

Cuma Gökgürültülü Sağanak Yağışlı 15°C 22°C

Cumartesi Parçalı Bulutlu 13°C 19°C

Pazar Parçalı Bulutlu 12°C 21°C

Pazartesi Parçalı Bulutlu 13°C 21°C

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İstanbul Avrupa Yakası ile Tekirdağ'da Kuvvetli Yağış Bekleniyor!

Meteoroloji radarından alınan bilgilere göre; 06:45-10:30 saatleri arasında İstanbul'un avrupa yakasındaki ilçeleri ile Tekirdağ çevrelerinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, dolu, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Batı Akdeniz'deki Gök Gürültülü Sağanak Yağışlara Dikkat!

Yapılan son değerlendirmelere göre; yarın (Perşembe) sabah saatlerinden itibaren Batı Akdeniz'de görülecek olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, Antalya il genelinde kuvvetli (30-60 kg/m2), Antalya'nın doğusunun iç kesimleri (Serik, Manavgat, İbradı) ile Isparta'nın güney (Sütçüler) ve Burdur'un doğu (Bucak) ilçelerinde yer yer çok kuvvetli (51-75 kg/m2) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı ve hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Yurdumuz Çarşamba (28.10.2020) Gününden İtibaren Yağışlı Sistemin Etkisi Altına Girecek.

Yurdumuzun batı kesimlerinin 28.10.2020 Çarşamba öğle saatlerinden sonra Orta Akdeniz üzerinden gelmesi beklenen alçak basınç merkezi ve buna bağlı cephe sistemi ile birlikte yağışlı havanın etkisi altına gireceği tahmin ediliyor.

Hafta sonu ise söz konusu yağışlı sisteme ek olarak Balkanlar üzerinden gelen yeni bir serin ve yağışlı havanın ülkemiz genelinde etkili olacağı beklenmektedir.

Sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde görülecek yağışların, çarşamba günü öğle saatlerinden sonra Marmara Bölgesinin kuzey ve batısı ile Kıyı Ege’de, perşembe günü Trakya ve Batı Akdeniz çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

Mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, yağışlı sistemlerle birlikte batı bölgelerimizden başlayarak azalacağı ve yurdumuz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak tahmin ve uyarıların vatandaşlarımız ve yetkililer tarafından takip edilmesi önem arz etmektedir.