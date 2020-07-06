Hava durumu İstanbul | 6 Temmuz Meteoroloji hava durumu bugün nasıl?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 6 Temmuz hava durumu tahminlerini yayınladı. Son günlerde sıcaklıklarda yaşanan artış bugün ve ilerleyen günlerde de devam edecek mi? İşte Yurt genelinde bugünkü hava sıcaklıkları ve son değerlendirmeler.

BUGÜN HAVA NASIL?

MARMARA: Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra güneydoğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 38°C

Az bulutlu ve açık,

İSTANBUL °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

KOCAELİ °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

EGE: Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimlerinin parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kütahya ve Manisa'nın kuzeydoğu çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

İZMİR °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 39°C

Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu ve kuzeydoğu çevreleri kısa süreli gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 35°C

Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu

UŞAK °C, 35°C

Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu

AKDENİZ: Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 34°C

Az bulutlu

İÇ ANADOLU: Az bulutlu ve açık, zamanla kuzeybatısının yer yer parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Eskişehir'in batı çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 35°C

Az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 36°C

Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu ve batı çevreleri kısa süreli gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA °C, 35°C

Az bulutlu

SİVAS °C, 32°C

Az bulutlu

BATI KARADENİZ: Az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 29°C

Az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ: Parçalı ve az bulutlu, Doğu Karadeniz'in yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Ordu, Giresun, Trabzon, Rize'nin iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

RİZE °C, 30°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

TOKAT °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 29°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU: Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 28°C

Parçalı bulutlu

KARS °C, 27°C

Parçalı bulutlu

MALATYA °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

VAN °C, 27°C

Parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU: Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 43°C

Az bulutlu ve açık