Hava durumu İstanbul | 6 Temmuz Meteoroloji hava durumu bugün nasıl?
Hava durumu tahminleri Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlandı. Yurt genelinde sıcaklıklarda önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Peki, İstanbul'da hava durumu bugün nasıl? İşte Meteoroloji'den yapılan son tahminlere göre İstanbul'da ve yurt genelinde hava durumu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 6 Temmuz hava durumu tahminlerini yayınladı. Son günlerde sıcaklıklarda yaşanan artış bugün ve ilerleyen günlerde de devam edecek mi? İşte Yurt genelinde bugünkü hava sıcaklıkları ve son değerlendirmeler.
BUGÜN HAVA NASIL?
MARMARA: Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra güneydoğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE °C, 38°C
Az bulutlu ve açık,
İSTANBUL °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
KIRKLARELİ °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
KOCAELİ °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
EGE: Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimlerinin parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kütahya ve Manisa'nın kuzeydoğu çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
İZMİR °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA °C, 39°C
Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu ve kuzeydoğu çevreleri kısa süreli gök gürültülü sağanak yağışlı
MUĞLA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu
UŞAK °C, 35°C
Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu
AKDENİZ: Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA °C, 34°C
Az bulutlu
İÇ ANADOLU: Az bulutlu ve açık, zamanla kuzeybatısının yer yer parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Eskişehir'in batı çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 35°C
Az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 36°C
Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu ve batı çevreleri kısa süreli gök gürültülü sağanak yağışlı
KONYA °C, 35°C
Az bulutlu
SİVAS °C, 32°C
Az bulutlu
BATI KARADENİZ: Az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu
KASTAMONU °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK °C, 29°C
Az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ: Parçalı ve az bulutlu, Doğu Karadeniz'in yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Ordu, Giresun, Trabzon, Rize'nin iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
RİZE °C, 30°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
TOKAT °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON °C, 29°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU: Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 28°C
Parçalı bulutlu
KARS °C, 27°C
Parçalı bulutlu
MALATYA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
VAN °C, 27°C
Parçalı bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU: Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 39°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 39°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 43°C
Az bulutlu ve açık