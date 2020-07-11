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11.07.2020 - 10:22 | | İHA

Son dakika: Meteoroloji illeri tek tek açıkladı! Hava durumu uyarısı...

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun doğusu ile Rize çevreleri ve Artvin'in kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Son dakika: Meteoroloji illeri tek tek açıkladı! Hava durumu uyarısı...

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli yönlerden, Akdeniz kıyılarında güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarında yer yer kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık 31

İstanbul: Az bulutlu ve açık 29

İzmir: Az bulutlu ve açık 34

Adana: Az bulutlu, kuzey kesimleri parçalı bulutlu 34

Antalya: Az bulutlu ve açık 39

Samsun: Parçalı bulutlu 29

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu 40

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