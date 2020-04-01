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01.04.2020 - 12:27 |

Hava durumu son dakika: Ankara - İstanbul - İzmir ve diğer illerin 5 günlük hava durumu bilgileri...

Hava durumu tahminleri yayımlandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan hava durumu bu hafta nasıl olacak? Ankara hava durumu, İstanbul hava durumu, İzmir hava durumu ve diğer illerin hava durumu merak konusu oldu. İşte Meteoroloji tarafından yayımlanan il il 5 günlük hava durumu...

Hava durumu son dakika: Ankara - İstanbul - İzmir ve diğer illerin 5 günlük hava durumu bilgileri...

Nisan ayına girmemizle birlikte hava durumu merak edilmeye başladı. Hava sıcaklıklarının artmasını sabırsızlıkla bekleyenler, yağmurlu havalar ne zamana kadar etkili olcak öğrenmek istiyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü il il hava durumu bilgilerini yayımladı. Peki hava nasıl olacak? İşte Ankara hava durumu, İstanbul hava durumu, İzmir hava durumu ve diğer illerin hava durumu tahminleri haberimizde...

HAVA DURUMU 5 GÜNLÜK

ANKARA HAVA RURUMU

Çarşamba Hafif Sağanak Yağışlı 7°C 14°C

Perşembe Sağanak Yağışlı 7°C 14°C

Cuma Çok Bulutlu 4°C 12°C

Cumartesi Çok Bulutlu 3°C 17°C

Pazar Sağanak Yağışlı 9°C 14°C

Hava durumu son dakika: Ankara - İstanbul - İzmir ve diğer illerin 5 günlük hava durumu bilgileri...

İSTANBUL HAVA DURUMU

Çarşamba Hafif Sağanak Yağışlı 6°C 10°C

Perşembe Kuvvetli Sağanak Yağışlı 7°C 10°C

Cuma Yağmurlu 5°C 10°C

Cumartesi Sağanak Yağışlı 7°C 12°C

Pazar Sağanak Yağışlı 8°C 10°C

Hava durumu son dakika: Ankara - İstanbul - İzmir ve diğer illerin 5 günlük hava durumu bilgileri...

İZMİR HAVA DURUMU

Çarşamba Çok Bulutlu 9°C 17°C

Perşembe Gökgürültülü Sağanak Yağışlı 10°C 14°C

Cuma Çok Bulutlu 8°C 18°C

Cumartesi Sağanak Yağışlı 12°C 22°C

Pazar Sağanak Yağışlı 13°C 18°C

Hava durumu son dakika: Ankara - İstanbul - İzmir ve diğer illerin 5 günlük hava durumu bilgileri...

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Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde Beklenen Sağanak ve Gök Gürültülü Sağanak Yağışlara Dikkat!

Bu gece saatlerinden itibaren Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yarın (01.04.2020 Çarşamba) akşam saatlerine kadar Diyarbakır, Şanlıurfa, Batman, Şırnak, Siirt, Elazığ, Bingöl, Muş, Bitlis ve Hakkari illerimizde kuvvetli (25-50 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor. Meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım ve küçük çaplı dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Sultan II. Abdülhamid'in kurduğu enstitü corona virüs aşısı çalışmalarına başlıyorTÜBİTAK tarafından organize edilen yeni tip corona virüse karşı yürütülen aşı üretim projesine katılan Pendik Veteriner Kontrol Enstitüsü, çalışmalarına önümüzdeki hafta başlıyor. Sultan II.Abdülhamid tarafından kurulan ve 126 yıldır aşı, serum üretimi yapan enstitü, hazırlık çalışmaları öncesi kapılarını DHA açtı.
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