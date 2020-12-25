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25.12.2020 - 12:18 | | DHA

Hava sıcaklıkları hissedilir derecede artacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugünden itibaren hava sıcaklıkları hissedilir derecede artacağını ve batı kesimleri dışında yağış beklenmediğini açıkladı.

Hava sıcaklıkları hissedilir derecede artacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi, mevsim normalleri civarı ve yer yer altında seyreden hava sıcaklıklarının bugünden itibaren artamaya başlayacağını ve hafta sonu kuzey ve iç kesimlerde mevsim normallerinin 7 ila 10, diğer bölgelerde 3 ila 6 derece üzerine çıkması beklendiğini duyurdu. Meteoroloji, mevsim normallerinin üzerindeki sıcaklıkların önümüzdeki hafta boyunca devam edeceğini, batı kesimleri dışında ülkemizde önemli bir yağış görülmeyeceğinin tahmin edildiğini açıkladı.

Meteoroloji, hafta sonu bazı illerimizde beklenen en yüksek hava sıcaklıklarının Ankara’da 13, İstanbul ve İzmir’de 17, Antalya ve Adana’da 19, Samsun’da 20, Trabzon’da 19, Erzurum’da 2, Diyarbakır’da 10 derece civarında olacağını bildirdi. Meteoroloji, kuzey iç ve batı bölgelerde rüzgarın güney yönlerden orta kuvvette, kuzeybatı kesimlerde kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esmesi beklendiğinden soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmelere ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulundu.

İstanbul'da bıçaklı soygun dehşetiİstanbul Kağıthane Sanayi Mahallesi'nde kuyumcu dükkanına giren saldırgan kuyumcuyu boğazından ve karnından bıçakladı. Saldırganı yan dükkandan gelen esnaf etkisiz hale getirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis sevk edildi. Yaralı kuyumcu hastaneye kaldırılarak, tedavi altına alındı. Ekiplerin olay yerindeki incelemeleri devam ediyor.
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