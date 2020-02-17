Hayalet şehir Atarib

Suriye’de Esad rejimine ait savaş uçaklarının günlerdir aralıksız bombaladığı Atarib’de siviller şehri terk etti. Savaş uçaklarının ve bombaların sesleriyle titreyen şehirdeki tek hareketliliği, cephe hattına giden askerler ile evlerinde kalan eşyalarını almak için yeniden şehre gelen siviller oluşturuyor.

Her yerde bomba izi

Milliyet, İdlib’e yönelik rejim saldırılarının en yoğunlaştığı şehir olan Atarib’e girdi. Atarib, savaş öncesi 50 bin kişinin yaşadığı ve Halep’e açılan en önemli şehirlerden biriyken bugün savaşın acı yüzünün en sert hissedildiği noktalardan birisi. Günlerdir aralıksız süren hava saldırılarından sonra hayalet bir şehre dönen Atarib’de sessizliği gün boyunca uçan rejime ait savaş uçakları ve sivil yerleşimlere bıraktıkları bombaların gürültüsü bozuyor. Kentteki her cadde, her sokak hava saldırılarının izlerini taşıyor. Kentte gün içinde muhalif gruplara ait askerlerin hareketliliği gözlenirken, rejim uçakları yerdeki en ufak bir hareketliliğe hava saldırıları ile karşılık veriyor.

Uzun araç kuyrukları

Sarmada ve Atme’ye göç eden siviller, eşyalarını almak için ölümü göze alarak Atarib’e dönüyor. Atarib-Sarmada arasındaki yolda göç nedeniyle uzun araç kuyrukları oluşurken, 20 kilometrelik mesafe 1 saatte geçilebiliyor. Bombalanan yerlerdeki eşyalarını almak için dönenler, savaş uçaklarının uçtuğu Atarib’den bir an önce çıkmak için malzemelerini kamyonlara yükleyerek bölgeden uzaklaşmaya çalışıyor.

Sahiplerinin yanlarında gidemeyen köpekler, boş evleri korumaya devam ediyor.

Türk askeri Al Jannah ve Ebbine’de

Al Jannah ve Ebbine hattında çok sayıda tank, obüs ve zırhlı araçla konuşlanan Türk askeri, rejimin karadan ilerleyişini durdurmak için yeni cephe hatları oluşturuyor. Rejimin gün boyu süren hava saldırılarına karşılık Halep kırsalındaki muhalif gruplar Grad, Katyuşa ve havan saldırıları ile rejim unsurlarına karşı saldırılar düzenliyor.