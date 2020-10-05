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05.10.2020 - 07:00 | | İSTANBUL Milliyet

Hayalleri gerçek oldu

İstanbul’un farklı ilçelerinden çocukları Masal Çadırı’nda ağırlayan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 1 Ekim Dünya Çocuk Günü etkinlikleri çerçevesinde çocukların resmettikleri hayalleri gerçeğe dönüştürdü.

Hayalleri gerçek oldu

Beşiktaşlı futbolcularla tanışma resmi çizen altı yaşındaki Bedir Küçükaslan’ın hayali gerçek oldu. İBB, Bedir’i futbolcularla bir araya getirdi. Antrenman sonrasında futbolcularla tanışan Bedir’e, kulüp tarafından forma hediye edildi. İBB Halkla İlişkiler Müdürü Fulya Solmaz, Bedir’in Dünya Çocuklar Günü’nü kutlayarak eğitici oyuncak seti hediye etti.

Salıncak kuruldu

Hayalini çizen yedi yaşındaki Erva Gündüz’ün de hayali gerçek oldu. Erva’nın yaşadığı Çatalca’nın Çanakça köyüne salıncak kuran ekipler, sadece Erva’yı değil diğer çocukları da mutlu etti. Erva, “Masal Çadırı’nda resim çizdirdiler. Ben de hayalimi çizdim. Salıncakta sallanmayı çok istiyordum, hayalim gerçek oldu” dedi.

 

Kontrolden çıkan lüks otomobil defalarca takla attıMaltepe sahil yolunda süratli bir şekilde Kadıköy istikametinde seyir halinde olan lüks otomobil henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı sürücüsünün kontrolünden çıkıp defalarca takla attı. Yolun sağ tarafındaki bariyerlere çarparak durabilen otomobil hurdaya dönerken içindeki üç kişiyi çevredeki vatandaşlar kurtardı.Defalarca takla atarak metrelerce sürüklenen otomobil bariyerlere çarparak durabildi
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