Hayalleri gerçek oldu

Beşiktaşlı futbolcularla tanışma resmi çizen altı yaşındaki Bedir Küçükaslan’ın hayali gerçek oldu. İBB, Bedir’i futbolcularla bir araya getirdi. Antrenman sonrasında futbolcularla tanışan Bedir’e, kulüp tarafından forma hediye edildi. İBB Halkla İlişkiler Müdürü Fulya Solmaz, Bedir’in Dünya Çocuklar Günü’nü kutlayarak eğitici oyuncak seti hediye etti.

Salıncak kuruldu

Hayalini çizen yedi yaşındaki Erva Gündüz’ün de hayali gerçek oldu. Erva’nın yaşadığı Çatalca’nın Çanakça köyüne salıncak kuran ekipler, sadece Erva’yı değil diğer çocukları da mutlu etti. Erva, “Masal Çadırı’nda resim çizdirdiler. Ben de hayalimi çizdim. Salıncakta sallanmayı çok istiyordum, hayalim gerçek oldu” dedi.