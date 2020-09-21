Hayat Eve Sığar uygulaması nedir, HES kodu nasıl alınır? HES kodu nerelerde gerekiyor?

HES kodu nedir, nasıl alınır? ÖSYM sınav başvurularında HES kodu zorunluluğu getirdi. İçişleri Bakanlığı HES kodu genelgesi yayınladı ve son olarak İstanbul'da yeni HES kodu kararı alındı. Peki, HES kodu nedir, nasıl alınır? HES kodu nerelerde gerekiyor?

İSTANBUL'DA HES KODU KARARI

İstanbul'da 23 Eylül Çarşamba gününden itibaren Valilik, kaymakamlıklar ile İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü gibi bazı kamu kurumlarına girişte HES kodu ile randevu alınması zorunlu hale getirildi.

Kovid -19 salgınıyla mücadelenin etkin olarak sürdürülebilmesi için alınan tedbirlere ve belirlenen kurallara riayet edilmesinin önemine işaret edilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"İçişleri Bakanlığının, 14.08.2020 tarih ve 13180 sayılı ve 20.08.2020 tarih ve 13429 sayılı genelgeleri ile izolasyon süreçlerini evlerinde geçirmekte olan (hastalığın ağır seyrettiği vakalar hariç), hastalık belirtisi gösteren veya bu yönde tanı konulan kişiler ile temaslı oldukları belirlenen kişilere yönelik etkin takip ve denetim sistemi belirlenmişti. Öte yandan, evde izolasyona tabi tutulan Covid-19 tanılı ya da temaslısı bazı vatandaşlarımızın, İlçe Salgın Denetim Merkezleri aracılığıyla yapılan rehberlik ve denetimlere rağmen acil işlerini gerekçe göstermek suretiyle evde izolasyon yükümlülüklerini ihlal ettikleri, sosyal hayata katılmak suretiyle halk sağlığını ciddi anlamda riske attıkları tespit edilmiştir."

Evde izolasyona tabi tutulan vatandaşların yükümlülüklerini ihlal etmesini önlemek amacıyla alınan önlemlere değinilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Hayat eve sığar (HES) kodu uygulamasının 23.09.2020 Çarşamba gününden itibaren, Valilik, kaymakamlıklar, İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü, Tapu ve Kadastro II. Bölge Müdürlüğü, ilçe nüfus müdürlükleri ve ilçe tapu müdürlüklerine randevu talepleri öncesi ve bu kurumlara girişlerde zorunlu olarak kullanılması, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyete neden olunmaması, alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesi ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılması, kararları alınmıştır."

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI HES KODU GENELGESİ YAYIMLADI

İçişleri Bakanlığı, valiliklere gönderdiği genelgeyle şehirler arası yolcu taşıyan firmaların HES kodu olmadan biletleme yapmamaları uyarısında bulundu.Bakanlık tarafından 81 il valiliğine gönderilen "şehirler arası otobüslerde HES kodu zorunluluğu" konulu genelgede kontrollü sosyal hayat döneminde koronavirüs salgınıyla mücadelenin etkin sürdürülebilmesi için alınan tedbirlere ve belirlenen kurallara riayet edilmesinin elzem olduğu vurgulandı.Bu çerçevede daha önce illere gönderilen genelgelerle şehirler arası toplu ulaşım araçlarıyla (uçak, tren, otobüs vb.) seyahatlerde Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması üzerinden kod alındıktan sonra biletlemelerin yapılması zorunluluğunun getirildiği hatırlatıldı.Ancak uygulamada şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan bazı firmaların zaman zaman bu kurala riayet etmediklerinin gelen şikayetlerden anlaşıldığı ve bu nedenle bazı tedbirlerin alınmasının zaruri hale geldiği ifade edildi.

ÖSYM'DEN HES KODU KARARI

ÖSYM tarafından uygulanacak sınavlara başvurularda adaylardan HES kodu bilgisi alınacaktır. Sınava başvuruda, HES kodu bilgisi ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine (AİS) kaydedilmeyen adayların başvuru yapmaları sistem tarafından kabul edilmeyecektir. Bu nedenle adayların, sınava başvuru işlemi yapmadan veya başvuru için başvuru merkezlerine gitmeden önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekmektedir. Adaylar, HES kodunun nasıl edinileceği bilgisine Sağlık Bakanlığının https://hayatevesigar.saglik.gov.tr internet adresinden ulaşabileceklerdir. Adaylar, sahip olduğu HES kodunun ÖSYM sistemine kaydını, ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde (AİS) "PROFİLİM" alanında bulunan "HES KODU BİLGİLERİM" sayfasından yapacaklardır. Başvuru yapılan her sınav için kullanılacak olan HES kodunun geçerlilik bitiş tarihinin, söz konusu sınavın yapılacağı gün veya daha ileri tarihli olması gerekmektedir. HES kodu bilgisi ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine (AİS) kaydedilen adaylar sınavlara başvurularını yapabileceklerdir.

HES KODU NEDİR?

HES (Hayat Eve Sığar) Kodu, Kontrollü Sosyal Hayat kapsamında, ulaşım ya da ziyaret gibi işlemlerinizde kurumlarla ve kişilerle, Covid-19 hastalığı açısından herhangi bir risk taşıyıp taşımadığınızı güvenli şekilde paylaşmanıza yarayan bir koddur. Paylaştığınız HES kodları uygulama üzerinden ya da kurumlara sağlanan servisler aracılığı ile sorgulanabilir.

HAYAT EVE SIĞAR UYGULAMASI İLE HES KODU ALMA

Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden 'HES Kodu İşlemleri' bölümüne girilir 'HES Kodu Oluştur' butonuna tıklanır. KOD kullanım süresi seçilir ve KOD oluşturulur.

E-DEVLET UYGULAMASI ÜZERİNDEN HES KODU ALMA

HES kodunu e-Devlet sistemi üzerinden https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-hes-kodu-uretme-ve-listeleme adresinden alabilirsiniz.

SMS İLE HES KODU ALMA

HES yazıp aralarında boşluk bırakılarak sırasıyla T.C. kimlik numarası, T.C. kimlik seri numarasının son 4 hanesi ve paylaşım süresi yazılır ve 2023'e SMS olarak atılır.