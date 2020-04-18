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18.04.2020 - 14:59 |

Hayat Eve Sığar uygulaması nedir, ne işe yarar? Hayat Eve Sığar Uygulaması nasıl indirilir?

Sağlık Bakanlığı tarafından Hayat Eve Sığar uygulması Andoid ve iOS üzerinden kullanıcıların erişimine sunuldu. Hayat Eve Sığar uygulamasının kullanıcıların erişimine sunulmasının ardından vatandaşlar Hayat Eve Sığar uygulaması nedir, ne işe yarar sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte o sorunun yanıtları...

Hayat Eve Sığar uygulaması nedir, ne işe yarar? Hayat Eve Sığar Uygulaması nasıl indirilir?

Sağlık Bakanlığı tarafından Hayat Eve Sığar uygulaması kullanıcıların erişimine sunuldu. Bakanlık tarafından alınan tedbirlerin yanı sıra teknolojik uygulamalarda hayata geçirilmeye devam ediyor. Bu kapsamda Sağlık Bakanlığı tarafından kullanıcıların hizmetine sunulan Hayat Eve Sığar uygulaması vatandaşlar tarafından araştırma konusu oldu. Peki Hayat Eve Sığar uygulaması nedir, ne işe yarar?

HAYAT EVE SIĞAR UYGULAMASI NEDİR?

Uygulama, corona virüs konusunda bilgilendirmek, yönlendirmek ve salgın hastalık ile ilgili riskleri en az seviyeye indirmek ve yayılmasını önlemek amacıyla geliştirildi. Aynı zamanda harita üzerinde hastane, eczane, market zincirleri, metro ve duraklar gibi temel ihtiyaç noktaları hakkında bilgilerin bulunduğu uygulama, evde izolasyon, enfekte kişiler ve riskli bölgelerin yoğunluğunu da gösteriyor.

HAYAT EVE SIĞAR UYGULAMASI NASIL İNDİRİLİR?

Hayat Eve Sığar uygulaması Play Store ve App store üzerinden indirilip kullanılmaya başlanabiliyor

 

Bakanlık yayınladı... Corona virüs risk bölgeleri bu uygulamada!Sağlık Bakanlığı, corona virüs salgınıyla ilgili, risk bölgeleri, aile takibi, Covid-19 testi, günlük corona virüs tablosu ve harita üzerinden hastane, eczane, metro ve otobüs duraklarının bilgilerinin paylaşıldığı bir uygulamayı yayımladı.
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