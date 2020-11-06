‘Hayata İz Bırak’a online destek

Akademi, online eğitimleri yürütmek için kurulan “bobreknakliakademisi.org” sitesinde, Organ Bağışı Haftası için “Hayata İz Bırak” isimli bir kampanya başlattı. Ünlü isimlerin de destek verdiği kampanya, sosyal medyada ses getirdi. Böbrek Nakli Akademisi Başkanı, Gaziantep Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Sacid Çoban, online akademi eğitimlerini, World Academy olarak geliştirmeyi ve ders müfredatlarını üç dilde paylaşarak tüm dünyaya hizmet vermeyi amaçladıklarını bildirdi. Çoban, “Böbrek Nakli Akademisi, bu sorunların önüne geçebilmek ve kendi ülke gerçeklerimizi tespit ederek greft yaşam süresini uzatabilmek, çözümler üretip uygulamak için kuruldu. Amacımız üç dilde eğitimler vererek tüm dünya hastalarına hizmet vermektir” dedi.