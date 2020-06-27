Hayatlarının en önemli günü kabusa döndü!

Kaza, saat 09.00 sıralarında, Adana Atakent Mahallesi Afetevleri Caddesi'nde meydana geldi.



Ayşe- Songül Bozdağ, YSK'ya girecekleri Atakent İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne gitmek için anne Remziye Bozdağ ve erkek kardeşleri Hüseyin Bozdağ ile birlikte, babaları Aldülmelik Bozdağ'ın idaresindeki 33 HF 976 plakalı otomobille yola çıktı. Ancak baba Bozdağ'ın direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, refüje çıkıp, aydınlatma direğine çarptı.



Hurdaya dönen araçta sıkışan baba, anne, erkek kardeş ve Ayşe- Songül Bozdağ, vatandaşların ihbarıyla gelen CANKUR ekipleri tarafından kurtarıldı.



Vatandaşlar, çimenlerin üzerine yatırılarak ilk müdahaleleri yapılan yaralılara, güneşten etkilenmemeleri için evlerinden getirdikleri havlularla gölgelik yapmaya çalıştı.



Yaralılar, daha sonra ambulanslarla çevredeki hastanelere götürüldü.

Kazanın ardından polis ekipleri olay yerindeki eşyaları topladı. Eşyalar arasında bugün yapılan TYT sınavına girecek olan Ayşe ve Songül’ün sınav giriş belgelerinin olması dikkat çekti.