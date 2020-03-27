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27.03.2020 - 17:55 | | DHA

Haydarpaşa Limanı'nda 'corona virüs' alarmı!

Haydarpaşa Limanı'na Ukrayna'dan gelen bir geminin mürettebatının corona virüs tedbirleri nedeniyle karantinaya alındığı öne sürülüyor. Geminin etrafında polis önlem aldı. Şüpheli görülen kişiler otobüs ile götürüldü.

Haydarpaşa Limanı'nda 'corona virüs' alarmı!

Haydarpaşa Limanı'na Ukrayna'dan gelen bir geminin mürettebatında corona virüs şüphesi nedeniyle hareketlilik yaşandı. Polis, geminin etrafından önlem aldı. Sağlık ekiplerinin incelemesinin ardından şüpheli görülen mürettebat otobüs ile buradan götürüldü.
Ukrayna’dan Haydarpaşa Limanı’na yanaşan bir geminin mürettebatının, corona virüs riskine karşı önlem almak amacıyla karantinaya alındığı öğrenildi. Özel güvenlik önlemleri alan ekipler, gemi mürettebatına maske ve eldivenler giydirerek gemiden indirdi. Otobüse bindirilen mürettebat geminin olduğu yerden götürüldü.

Haydarpaşa Limanında corona virüs alarmı

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