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22.11.2020 - 15:32 |

Hayrettin Karaca kimdir, ne zaman öldü? Toprak Dede Hayrettin Karaca nereli?

Toprak Dede olarak tanınan Hayrettin Karaca, TEMA Vakfı'nın kurucusudur. Çevre aktivisti olan Karaca, başarılı bir iş insanıydı. Türkiye'nin ilk özel arboretumunu kurdu. Toprak Dede neden, ne zaman öldü? Toprak Dede kim?

Hayrettin Karaca kimdir, ne zaman öldü? Toprak Dede Hayrettin Karaca nereli?

Hannover Üniversitesi'nden ekoloji profesörü Franz H. Meyer, Karaca hakkında açıklamada bulunmuştu. TEMA Vakfı kurucu Onursal başkanı olan iş insanı, 20 Ocak 2020'de hayatını kaybetti. Edirnekapı Şehitliği'nde yatan Hayrettin Karaca aslen nereli? Türk sanayici olan Toprak Dede Hayrettin Karaca hayatı...

HAYRETTİN KARACA KİMDİR?

Karaca, 4 Nisan 1922 tarihinde Bandırma'da dünyaya gelen Türk sanayici ve çevre aktivistidir. Babası Hocazade Halil Efendi, annesi Zehra Hanım'dır. Liseyi bitirdikten sonra ailesinin triko-örme işinin başına geçip onu ülkenin en başarılı sanayi kuruluşlarından biri haline getirdi. 

 Ellili yaşlarında, Türkiye'nin ilk özel arboretumunu kurdu. Yurt içi ve yurt dışında gezdiği her yerden tohumlar topladı, botanik bahçelerini gezdi, bağlantılar kurdu. Bugün Yalova'daki Karaca Arboretumu, dünyanın her yerindeki botanikçiler tarafından bilinmektedir. 14.000 türü barındıran arboretum aynı zamanda ülkenin tehlikedeki türleri için bir gen koruma merkezidir. Hannover Üniversitesi'nden ekoloji profesörü Franz H. Meyer, Hayrettin Karaca'dan "Şimdiye kadar hiç böylesine kişisel çıkar gütmeden, kendini insanlığın yararına çalışmaya adamış birine rastlamadım." diye bahsetmiştir. Ayrıca, TEMA Vakfı'nın kurucularından olan Karaca, 20 Ocak 2020 tarihinde İstanbul'da 97 yaşında vefat etmiştir. Cenazesi 22 Ocak 2020'de Fatih Camii'nden alınarak Edirnekapı Şehitliği'ne defnedilmiştir.

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