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16.02.2020 - 10:08 |

Hayrünissa Teyze öldü! MirasÄ± ortada kaldÄ±

HayatÄ±nÄ±n son 16 yÄ±lÄ±nÄ± Ä°sviÃ§re'nin Basel ÅŸehrinde geÃ§iren HayrÃ¼nissa GÃ¼ngÃ¶r SayÄ±n 2019 yÄ±lÄ±nda vefat etti. VefatÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Basel Åžehri Miras Dairesi, HayrÃ¼nissa HanÄ±m'Ä±n servetinin varislerini aramaya baÅŸladÄ±.

Hayrünissa Teyze öldü! MirasÄ± ortada kaldÄ±

Ä°sviÃ§reâ€™nin Basel ÅŸehrinde yaÅŸayan ve geÃ§tiÄŸimiz yÄ±l EylÃ¼l ayÄ±nda vefat eden HayrÃ¼nissa GÃ¼ngÃ¶r SayÄ±nâ€™Ä±n varisleri Ä°sviÃ§re HÃ¼kÃ¼meti tarafÄ±ndan gazete ilanÄ±yla aranmaya baÅŸlandÄ±.

HÃ¼rriyetâ€™in haberine gÃ¶re, Bursaâ€™nÄ±n Tirilye beldesi nÃ¼fusuna kayÄ±tlÄ± olan HayrÃ¼nissa GÃ¼ngÃ¶r SayÄ±n 89 yaÅŸÄ±nda vefat etti.

Ã–lÃ¼mÃ¼nÃ¼n ardÄ±ndan mirasÄ±nÄ±n intikal edeceÄŸi kiÅŸileri bulmaya Ã§alÄ±ÅŸan Basel Åžehri Miras Dairesi, HayrÃ¼nissa HanÄ±mâ€™Ä±n Ã¶ncelikle tÃ¼m varislerine, yoksa ebeveynleri olan HÃ¼seyin Avni SayÄ±n ve Nadire SayÄ±nâ€™Ä±n varislerine, onlar da bulunamazsa bÃ¼yÃ¼k annesi ve bÃ¼yÃ¼k babasÄ±nÄ±n soyundan gelenlere Ã§aÄŸrÄ± yaptÄ±.

Varislerin 4 Åžubat 2021 tarihine kadar soy kÃ¼tÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ kanÄ±tlayan bir belge eÅŸliÄŸinde Basel Åžehri Miras Dairesiâ€™ne baÅŸvurmasÄ± gerekiyor. Konuya iliÅŸkin yazÄ±ÅŸmalar Almanca veya Ä°ngilizce olarak kabul edilecek.

SayÄ±n 2003 yÄ±lÄ±ndan bu yana Ä°sviÃ§reâ€™nin Basel ÅŸehrinde yaÅŸÄ±yordu.

Ä°ÅŸte gazeteye verilen ilan:

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HayrÃ¼nissa Teyze Ã¶ldÃ¼ MirasÄ± ortada kaldÄ±

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    Yer: BaÄŸcÄ±lar! 1'i çocuk 4 kiÅŸi... Åžoke eden anlar!BaÄŸcÄ±lar'da biri çocuk, 4 kiÅŸinin bir cami minaresi ve kubbesinde güvenlik önlemi almadan çalÄ±ÅŸmalarÄ± kameralara yansÄ±dÄ±. Görüntülerde emniyet kemeri ve baret takmayan ve hiçbir iÅŸ güvenliÄŸi tedbiri almadan yerden metrelerce yüksekte çalÄ±ÅŸan iÅŸçilerin cep telefonu ile fotoÄŸraf çektikleri de görüldü.
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