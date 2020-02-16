HayrÃ¼nissa Teyze Ã¶ldÃ¼ MirasÄ± ortada kaldÄ±

Ä°sviÃ§reâ€™nin Basel ÅŸehrinde yaÅŸayan ve geÃ§tiÄŸimiz yÄ±l EylÃ¼l ayÄ±nda vefat eden HayrÃ¼nissa GÃ¼ngÃ¶r SayÄ±nâ€™Ä±n varisleri Ä°sviÃ§re HÃ¼kÃ¼meti tarafÄ±ndan gazete ilanÄ±yla aranmaya baÅŸlandÄ±.

HÃ¼rriyetâ€™in haberine gÃ¶re, Bursaâ€™nÄ±n Tirilye beldesi nÃ¼fusuna kayÄ±tlÄ± olan HayrÃ¼nissa GÃ¼ngÃ¶r SayÄ±n 89 yaÅŸÄ±nda vefat etti.

Ã–lÃ¼mÃ¼nÃ¼n ardÄ±ndan mirasÄ±nÄ±n intikal edeceÄŸi kiÅŸileri bulmaya Ã§alÄ±ÅŸan Basel Åžehri Miras Dairesi, HayrÃ¼nissa HanÄ±mâ€™Ä±n Ã¶ncelikle tÃ¼m varislerine, yoksa ebeveynleri olan HÃ¼seyin Avni SayÄ±n ve Nadire SayÄ±nâ€™Ä±n varislerine, onlar da bulunamazsa bÃ¼yÃ¼k annesi ve bÃ¼yÃ¼k babasÄ±nÄ±n soyundan gelenlere Ã§aÄŸrÄ± yaptÄ±.

Varislerin 4 Åžubat 2021 tarihine kadar soy kÃ¼tÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ kanÄ±tlayan bir belge eÅŸliÄŸinde Basel Åžehri Miras Dairesiâ€™ne baÅŸvurmasÄ± gerekiyor. Konuya iliÅŸkin yazÄ±ÅŸmalar Almanca veya Ä°ngilizce olarak kabul edilecek.

SayÄ±n 2003 yÄ±lÄ±ndan bu yana Ä°sviÃ§reâ€™nin Basel ÅŸehrinde yaÅŸÄ±yordu.

Ä°ÅŸte gazeteye verilen ilan:

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