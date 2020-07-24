Hayvan Hücresi Organelleri Ve Görevleri Nelerdir? Kısaca Hayvan Hücresi Özellikleri

Yeryüzünde yer alan bütün organizmalarda olduğu gibi hayvanlar da hücre adı verilen mikroskobik yapılardan oluşmuş canlılardır. Özellikle hayvanların canlılığını sürdürebilmesi konusunda hücreler temel yapı taşlarıdır. Bu hücreler içerisinde ise organeller bulunur. Organellerin her bir görevi içerisinde oksijen taşımak, organları korumak, mukus salgılamak ya da kasları daraltmak gibi daha birçok değişik görevi bulunmaktadır.

Hayvan Hücresi Organelleri ve Görevleri Nelerdir?

Hayvan hücresinde farklı görevlere sahip olan ve bu görevleri düzenli gerçekleştiren pek çok organel bulunmaktadır.

Endoplazmik retikulum; Protein üretimi ve karbonhidrat metabolizması noktasında önemli görevlere sahiptir.

Mitokondri; Solunum, şeker ve diğer etmenlerin enerjiye dönüşmesinde görev alır.

Golgi cisimciği; Protein ve lipitlerin modifikasyonu ile beraber maddelerin hücre dışına taşınması gibi önemli görevleri bulunmaktadır.

Ribozomlar; Proteinlerin oluşma sürecinde yer alırlar.

Peroksizomlar; Aminoasit ve şeker gibi bileşiklerin sindirim noktasında önemli görevlere sahiptir.

Lizozomlar; Bir hücrenin atık imha birimidir ve gerekli olmayan maddelerin dışarı atılmasına olanak verir.

Bu şekilde hayvan hücresi organelleri vücudun sağlıklı şekilde devam edebilmesi ve yaşamını sürdürebilmesi noktasında en önemli temel yapı taşlarıdır. Özellikle organeller hücre içerisinde ve dışında yer alabilirler. Böylece senkronize şekilde birbirleriyle eş zamanlı olarak çalışma potansiyele sahip olurlar. Bu da herhangi bir hata olmadan sağlıklı şekilde tüm görevlerin sürekli olarak hatasız gerçekleşmesine imkan verir.

Kısaca Hayvan Hücresi Özellikleri

Hayvan hücrelerinin belli başlı bazı özellikleri mevcuttur. Bu özelliklerin içerisine şüphesiz birçok farklı organel bulundurmasıdır. Bu organeller oksijen taşınması, atıkların hücreden uzaklaştırılması, protein başta olmak üzere birçok besin kaynağının üretimi ile beraber sindirim gibi sayısız görevi ele almaktadırlar.

Aynı zamanda hücre çekirdeği, sitoplazma ve zar üzerine oluşmaktadır. Ancak hücre duvarı yoktur. Genel olarak oval bir şekle sahip bir yapıdır. Diğer taraftan hayvan hücrelerinde bitki hücresinde olduğu gibi Kloroplast bulunmaz. Koful küçüktür ve oldukça fazla sayıda hayvan hücresi içerisinde yer alır. Her türlü hayvanın ortak şekilde sayısız oranda hücresi bulunur ve genel olarak bu özelliklere sahiptir. Bu hücreler görevini yerine getirdikten ve yaşlandıktan sonra, vücuttan atılır ve yerine yenileri gelir. Böylece fonksiyonel açıdan yaşam ile ilgili tüm görevler aynı şekilde ve aksamadan devam eder.