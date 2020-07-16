MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri HDP Milletvekili Mensur Işık'ın eşinin ifadesinde dikkat çeken detaylar!
ABONE OL
16.07.2020 - 22:48 | | DHA

HDP Milletvekili Mensur Işık'ın eşinin ifadesinde dikkat çeken detaylar!

HDP Muş Milletvekili Mensur Işık'ın, şiddet uyguladığı iddia edilen 17 yıllık öğretmen eşi Ebru Işık'ın polis tarafından alınan ifadesinde, evlilikleri süresince eşinin kendisine tehdit ve hakarette bulunduğunu, yaklaşık 5 ay önce başka bir kadınla ilişkisinin olduğunu öğrendiğini söylediği öğrenildi.

HDP Milletvekili Mensur Işık'ın eşinin ifadesinde dikkat çeken detaylar!

15 Temmuz günü saat 03.00 sıralarında konuşmak için eşi  Mensur Işık'ın odasına gittiğinde kendisine küfür ederek "Çık git odadan ben seninle uğraşamam, bu ev benim kirasını ben ödüyorum, sen bu evde kalamazsın" dediğini anlatan Ebru Işık, eşyalarını hazırlamak için odasına gittiği sırada ise yanına gelerek sol gözüne yumruk attığını söyledi. Olaydan sonra eşinin telefonunu elinden alarak polisi aramasını engellediğini, psikolojik baskı yaptığını, daha sonra birlikte hastaneye gittiklerini anlatan Ebru Işık, Mensur Işık'ın olayın kaza olduğunu söylemesi için ısrarcı olduğunu ifade etti.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
HDP'li Işık, eşini darp etti iddiası



UZAKLAŞTIRMA KARARI ALDI 

Ebru Işık, muayenenin ardından Aile içi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliğine polis eşliğinde geldiğini söyleyerek, eşinden davacı ve şikayetçi olduğunu ve uzaklaştırma kararı uygulanmasını istediğini de bildirdi. Olayın ardından HDP Muş Milletvekili Mensur Işık'ın kimlik tespitinin yapılarak, 6284 sayılı Kanun'un 5/1 a, b, c ve d maddelerinde düzenlenen "Şiddet mağduruna tehdit ve hakarette bulunmama", "konuttan uzaklaştırma ve konutun korunan kişiye tahsisi", "korunan kişinin konutuna, okuluna, işyerine yaklaşmama" ve "korunan kişinin yakınlarına, tanıklarına, çocuklarına yaklaşmama" tedbirleri alındı. Işık çiftinin daha önce bu yönde bir başvuruları ve suç kayıtları da olmadığı öğrenildi.

 

    Cumhurbaşkanı Erdoğan şehit babasıyla telefonda görüştüCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Siirt İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen "Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Celal Özcan 2020-23 Operasyonu" kapsamında, şehit olan özel harekat polisi Muhammed Demir'in babası İbrahim Demir’i arayarak, başsağlığı diledi.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    HDP Milletvekili Mensur Işık'ın eşinin ifadesinde dikkat çeken detaylar!

    HDP Milletvekili Mensur Işık'ın eşinin ifadesinde dikkat çeken detaylar! 

    Milyonlarca çalışan ve işvereni ilgilendiriyor! Erteleniyor

    Milyonlarca çalışan ve işvereni ilgilendiriyor! Erteleniyor

    Ünlü teknoloji CEO'su başı kesilmiş halde bulundu

    Ünlü teknoloji CEO'su başı kesilmiş halde bulundu

    Corona virüs'e karşı sosyal mesafeli, minderli sinema keyfi!

    Corona virüs'e karşı sosyal mesafeli, minderli sinema keyfi!

    Sıradaki Haber