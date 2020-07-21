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21.07.2020 - 12:05 | | DHA

HDP MYK eski üyesi H.E., PKK'ya eleman temin ettiği iddiasıyla tutuklandı

Van'da terör örgütü PKK/KCK'ya eleman temin ettiği iddiasıyla gözaltına alınan HDP MYK eski üyesi H.E., tutuklandı.

HDP MYK eski üyesi H.E., PKK'ya eleman temin ettiği iddiasıyla tutuklandı

Van Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetleri ve iş birlikçilerinin deşifre edilmesi ile engellenmesine yönelik çalışmalar sürdüğü belirtildi. Açıklamada, bu kapsamda, terör örgütü PKK/KCK'nın sözde gençlik yapılanmasının Türkiye sorumlusu olarak faaliyet yürüttüğü, 2014-2015 yıllarında kırsal alanda bulunduğu, Irak'ta güvenlik güçlerine teslim olarak etkin pişmanlıktan yaralanan teröristin ifade ve teşhisinde kendisi ile birlikte birçok örgüt mensubunun kırsal alana aktarımını sağladığı yönündeki ifadeleri doğrultusunda HDP MYK eski üyesi H.E.'nin yakalanması amacıyla operasyon düzenlendiği anlatıldı. Terörle Mücadele ve İstihbarat şubesi ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan H.E.'nin emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede, mahkemece tutuklandığı bildirildi.

 

Son dakika! Adana Adliyesi'nde silahlı kavga!Son dakika gelen habere göre; Adana Adliyesinde davalı taraf arasında yaşanan olayda bir kişi silahını sarıldı. Adliye girişinde silahını ateşleyen kişi, 3'ü çocuk çok sayıda kişiyi yaraladı. Polis olaya hızla müdahale etti. Yaralılar gelen ambulanslarla hastenelere kaldırıldı.
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