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16.02.2020 - 11:57 | | AA

HDP önünde eylem yapan ailelerden biri daha evladına kavuştu

Dağa kaçırılan çocuğu için Diyarbakır HDP İl Başkanlığı binası önünde "evlat nöbeti" tutan Gevriye Ayhan polisin çalışmasıyla evladına kavuştu.

HDP önünde eylem yapan ailelerden biri daha evladına kavuştu

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Diyarbakır HDP İl Binası önünde 167 gündür devam eden nöbetten bugün bir sevindirici haber daha geldi.

Şanlıurfa ile Diyarbakır İstihbarat ve TEM Şube Müdürlüklerince yürütülen ikna çalışmaları kapsamında bir kişi, örgütten kaçarak Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde güvenlik güçlerine teslim oldu.

Teslim olan kişinin Diyarbakır HDP İl Başkanlığı binası önünde bekleyen Gevriye Ayhan'ın çocuğu Pelda Ayhan olduğu belirlendi. 

Ayhan'ın 5 yıl önce teröristlerce Diyarbakır'dan dağa kaçırıldığı öğrenildi.

Böylelikle Diyarbakır'da süren evlat nöbetinin başlangıcından bu yana aileleriyle kucaklaşan çocuk sayısı 7 oldu. 

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