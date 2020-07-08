HDP önündeki engelli babanın evlat sevinci

Bedensel engelli Cemal E.’nin oğlu R.E.’nin (20) örgütten kaçıp güvenlik güçlerine teslim olmasıyla evladına kavuşan aile sayısı 14’e yükseldi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun, “Bugüne kadar 13 aileyi evladıyla buluşturduk. İnşallah bugün, yarın 14’üncü aileyi de evladıyla buluşturacağız” açıklamasının ardından baba Cemal E. oğlunun güvenlik güçlerine teslim olduğu bilgisini aldı. Eyleme 3 Mart’ta Mardin Kızıltepe’den gelerek katılan Cemal E.’nin evladına kavuşacak olması diğer ailelerin de umudunu arttırdı.

MSB paylaştı

Hakkâri’nin Aktütün mevkiinde komandolara teslim olan teröristin teslim anı Milli Savunma Bakanlığı’nın, Twitter hesabından paylaşıldı. Videoda, komandoların, “Gel, korkma emniyettesin. Devletin şefkatli kollarına hoş geldin” dedikleri duyuluyor. Görüntülerde, teslim olan terörist ile babasının telefon konuşması da yer aldı. Babayı telefonla arayan birlik komutanı, “Size güzel bir haber vermek için aradım. Oğlunuz geldi, sağ salim devletin şefkatli ellerine katıldı” bilgisini verdi. Teröristin babasıyla yaptığı görüşmeye de yer verilen videoda, “Tamam, benim durumum iyidir. Askerlerin yanındayım” dediği duyuldu. Baba ile bir kez daha konuşan komutan da “Cemal Bey; merak etme siz de sağ salim görüşeceksiniz” ifadesini kullandı.