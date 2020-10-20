20.10.2020 - 00:23 | | AA
HDP'li milletvekilinden Diyarbakır annelerine hakaret
HDP Diyarbakır Milletvekili Remziye Tosun, partisinin il başkanlığından çıkarken evlat nöbeti tutan Diyarbakır annelerine hakarette bulundu.
Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 413'üncü gününde devam etti.
Bir grup partiliyle HDP İl Başkanlığına gelen Tosun, partiden çıkarken evlatları için nöbet tutan ailelere hakaret etti. Bunun üzerine ailelerle HDP'li Tosun arasında gerginlik yaşandı.
Gerginliğin büyümesini polisler önledi.
Evlat nöbeti tutan aileler de Remziye Tosun'a tepkilerini, "Kahrolsun HDP" ve "Kahrolsun PKK" sloganlarıyla dile getirdi.
İYİ Partili Ümit Özdağ'dan İl Başkanı Buğra Kavuncu ile ilgili bomba FETÖ iddiasıİYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, CNN Türk'te Ahmet Hakan'la Tarafsız Bölge'de ses getirecek flaş açıklamalarda bulundu. Özdağ, İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu’nun FETÖ’cü olduğunu iddia etti. Öte yandan programa telefonla bağlanan Buğra Kavuncu, Ümit Özdağ hakkında suç duyurusunda bulunacağını açıkladı.