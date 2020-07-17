HDP’li vekil Mensur Işık eşini darbetti

HDP Muş Milletvekili Mensur Işık’ın, öğretmen eşi Ebru Işık’ı darp ettiği iddia edildi. Mensur Işık’a uzaklaştırma kararı verilirken, HDP Kadın Meclisi, “şiddet, kimden ve nereden gelirse gelsin karşısında duracağız” açıklamasını yaptı. Ebru Işık ise daha sonra, aileye Kovid 19 bulaştırdığı için eşine kızgın olması nedeniyle böyle bir iddiada bulunduğunu söyledi.

İddiaya göre, önceki gece HDP’li Işık ile eşi arasında Çankaya’daki evlerinde belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma sürerken eşi Ebru Işık’ı yumruklayarak darp eden Mensur Işık, olayın ardından eşinin telefonunu saklayarak hastaneye gitmesine engel oldu. Ancak bir süre sonra Işık, ağrıları artan eşini Etimesgut’taki özel bir hastaneye götürmek zorunda kaldı. Ebru Işık hastanede doktorlardan yardım isterken, hastaneye polis ekibi geldi. Ebru Işık’ın şikâyeti üzerine Mensur Işık hakkında mahkeme tarafından 6 ay süreyle “konuttan uzaklaştırma” kararı alındı.

‘Dolap kapağı çarptı’

HDP Milletvekili Mensur Işık, iddiaları kabul etmezken, BBC Türkçe’ye konuşan Ebru Işık da doğru beyan vermediğini söyleyerek şikayetini geri çekeceğini söyledi. Ebru Işık, kocasının dikkatsizliği nedeniyle ailecek Kovid-19 hastalığına yakalandığını, ona olan kızgınlığı yüzünden öfkeyle verilmiş bir beyan olduğunu, eşinin kendisine şiddet uygulamadığını öne sürdü. Işık, “Ailecek bu durumda olmamızdan ötürü eşimi dikkatsizlikle suçladım, çünkü kalabalık ortamlarda maskesiz ve yakın temasta olduğunu hep görüyordum. Bu dikkatsizliğinin hepimizi etkilediğini söyledim. Bu yüzden son zamanlarda gerginlik yaşadık. Yine bu yüzden tartışınca o da bana senden dolayı oldu, sen de çok alışverişe gidiyorsun dedi ve beni suçlamaya başladı, o sırada sinirle dolap kapağını açınca gözüme çarptı” dedi.

Gözünün ağrısından dolayı doktora gitmek istediğini ancak şiddet uyguladığının düşünülmesi kaygısıyla eşinin onu hastaneye götürmek istemediğini anlatan Ebru Işık, “Sonrasında ben ağrım oluğunu söyleyince beni götürdü. Şiddet olmadı ama beni hastaneye geç götürdüğü için ona kızgındım, korona ve karantina sürecinde yaşadığımız gerilimler yüzünden ona zarar vermek istedim, hastanede bana şiddet uyguladığını söyledim ama aslında bunlar gerçek değil, öfke ve kızgınlıkla sarf edilmiş sözlerdi” açıklaması yaptı.

Kadına şiddet önergesi vermişti

HDP’li Mensur Işık, 10 ay önce TBMM’de kadın cinayetlerinin araştırılması için önerge vermişti.

HDP: Şiddetin karşısında duracağız

Konuyla ilgili HDP Kadın Meclisi’nden yapılan açıklamada şunlar kaydedildi: “Kadına yönelik bu şiddetle ilgili kadının beyanını esas alarak gerekli araştırmayı başlattığımızı belirtmek isteriz. Kadına yönelik her türlü şiddete karşı mücadele, HDP Kadın Meclisi olarak varlık ve mücadele gerekçemizdir. Şiddet kimden ve nereden gelirse gelsin karşısında duracağız ve bununla mücadele etmekte ısrarlı olacağımızı bir kez daha kadınlar başta olmak üzere tüm kamuoyuna duyuruyoruz. Konuyla ilgili durumu araştırdığımızı ve gerekli mekanizmaları işleteceğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız.”