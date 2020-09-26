HDP’ye ‘Kobani’ operasyonu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca Kobani olaylarına yönelik başlatılan soruşturmada hakkında gözaltı kararı çıkartılan 82 kişiden 20’si gözaltına alındı. 2014’te Kobani (Ayn El Arap) bahanesiyle ülke genelinde gerçekleştirilen ve 37 vatandaşın öldürülmesiyle sonuçlanan eylemlerde sokağa çıkma çağrısı yapan PKK/KCK terör örgütü ve sözde örgüt yöneticileri ile bazı HDP yöneticileri hakkında başlatılan, eski HDP eş genel başkanları Selahattin Demirtaş ile Figen Yüksekdağ Şenoğlu’nun tutuklu bulunduğu soruşturma kapsamında dün sabah 82 kişi hakkında gözaltı kararı çıkardı.



Karar çerçevesinde yedi ilde eş zamanlı yapılan operasyonlarda aralarında Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen, eski milletvekilleri Altan Tan, Sırrı Süreyya Önder, Emine Ayna, Nazmi Gör, Ayla Akat Ata, HDP kontenjanından seçilen RTÜK üyesi Ali Ürküt ile bazı MYK üyelerinin de bulunduğu 20 kişi gözaltına alındı.



‘Terör çağrısı yaptılar’



Eski HDP Eş Genel başkanları Demirtaş ve Figen Yüksekdağ Şenoğlu’nun da tutuklu bulunduğu 2014’teki Kobani olaylarına ilişkin soruşturmaya ilişkin Başsavcılık’tan yapılan açıklamada, “6, 7, 8 Ekim 2014 tarihlerinde, ülke genelinde ‘Kobani’ olayları olarak bilinen terör amaçlı eylemlerde PKK/KCK terör örgütü sözde yöneticileri, örgütün gençlik yapılanması, kadın yapılanması ve şehir silahlı yapılanması ile HDP MYK üyeleri ve eş başkanlarınca sosyal medya hesapları ile PKK/KCK terör örgütünün bazı basın yayın organlarında, Fırat Haber Ajansı ve gençlik yapılanması, kadın yapılanması vb üzerinden halka sokağa çıkıp terör eylemleri gerçekleştirmeleri yönünde çok sayıda çağrı yapıldığı” belirtildi.



Terör eylemlerine dayalı cinayetlerin 7 Ekim 2014’te işlenmeye başlanmasına karşın bu yöndeki çağrıların kararlı şekilde 8 Ekim 2014’te de devam ettiğinin görüldüğü aktarılan açıklamada, olaylar sırasında 37 nitelikli adam öldürme, 29 adam öldürmeye teşebbüs, 3 bin 777 mala zarar verme, 25 alıkoyma, 395 hırsızlık, 15 yağma, 308 iş yeri ve konut dokunulmazlığını ihlal, 13 Türk bayrağını yakma, 7 Atatürk’ü Koruma Kanunu’na muhalefet suçunun işlendiği, ayrıca 326 güvenlik görevlisi ile 435 vatandaşın yaralandığı kaydedildi. Soruşturma kapsamında şüphelilerin Kobani olayları olarak bilinen eylemleri, sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlarla azmettirmekle suçlandıkları belirtiliyor.











Dağ kadrosu listede



Sabah saatlerinde start verilen operasyon kapsamında hakkında gözaltı kararı verilenlerden eski milletvekilleri Altan Tan, Emine Ayna, Ayla Akat ve RTÜK üyesi Ali Ürküt Diyarbakır’da, Sırrı Süreyya Önder Aksaray’da, Bilgen Kars’ta gözaltına alındı. İstanbul’da 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği öğrenilirken, bunlardan Bircan Y., Gülfer A., Berfin Özgü K., Can M., Günay K., Bülent B., İsmail Ş,. Dilek Y., Emine Beyza Ü. olmak üzere yakalanan 9 şüpheli, emniyet işlemleri ve sağlık kontrollerinin tamamlanmasının ardından Ankara’ya gönderildi.



Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilenler arasında, terör örgütü PKK’nın sözde dağ kadrosunda yönetici konumunda olan Cemil Bayık, Ali Haydar Kaytan, Rıza Altun, Duran Kalkan, Murat Karayılan, Zübeyir Aydar, Remzi Kartal, Sabri Ok, Salih Müslüm Muhammed ile kadın yapılanmasında yer alan Azime Yılmaz ve Hacire Ateş’in de yer aldığı öğrenildi.



‘Sorumluları unutmayız’





Kobani soruşturması kapsamında yapılan operasyon siyasilerin de gündemindeydi. AK Parti ve MHP operasyona destek verirken, CHP ise tepki gösterdi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: Günlerce şehirlerimizi yakıp yıkan, kamu binalarımızı talan eden, Yasin Börü başta olmak üzere birçok sivilimizin canına kasteden bu olayları, bu işin sorumlularını unutacağımızı sanıyorlarsa, büyük yanılgı içindeler. Bu ihaneti biz asla unutmayız.

CHP İstanbul milletvekili Sezgin Tanrıkulu: Aradan tam 6 yıl geçmiş, soruşturulmuş, ifade vermiş ve yargılanmışlar. Bu sabah yapılan gözaltılar Saray’a düğün hediyesidir!

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin: 6 yıl önceki Kobani olayları gerekçesiyle bugün yapılan gözaltılar hukuki değil siyasidir.

MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter: 6-7 Ekim 2014’te bir isyan provası yapıldı. Doğu ve Güneydoğu’da bütün illeri tuzaklamış bunlar. Bugün bu hainlere, bu zalimlere, bu ahlaksızlara karşı Türk Devleti görevini yapıyor ve yapacak. Bölücülere eyvallah etmeyeceğiz. 793 şehidimizin hesabını bunların hepsinden soracağız.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: Adaletin tecelli etmesi yönünde atılan büyük, ciddi ve kararlı adımları takdirle karşıladığımızı, ülkemiz, devletimiz, milletimiz ve özellikle mağdurlar adına gelişmeleri takdirle karşıladığımızı halkımızla paylaşmak istiyorum. l DHA, AA



7 vekile fezleke



Soruşturmada hakkında fezleke düzenlenen 7 HDP milletvekilinin isimleri şöyle: Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş, İstanbul Milletvekilleri Pervin Buldan, Hüda Kaya ve Hakkı Saruhan Oluç ile Van Milletvekili Sezai Temelli ve İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay. Buldan HDP Eş Genel Başkanı, Beştaş ve Oluç da Grup Başkanvekili olarak görev yapıyor. Aksaray’da gözaltına alınan eski milletvekili Önder’in cep telefonu ve dizüstü bilgisayarına el konulduğu öğrenildi. HDP’nin eski saymanı Zeki Çelik, Balıkesir’in Edremit ilçesine bağlı Altınoluk Mahallesi’nde kaldığı villada gözaltına alındı.



Partililerden tepki



Hakkında gözaltı kararı çıkarılan Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen, sabah evinde gözaltına alındı. Bilgen’in evinin önünde toplanan bazı partililer de duruma tepki gösterdi. Gelişmeler üzerine HDP MYK olağanüstü toplanırken, HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, soruşturmaya ilişkin yaptığı açıklamada, Kobani eylemlerinde HDP’nin sorumluluğunun bulunmadığını, bu iddiaya ilişkin hiçbir somut gerekçe ortaya konulamadığını savundu.



Gözaltına alınan Bilgen, 3 yıl önce Kobani olayları gerekçesiyle tutuklanıp, soruşturmaya konu HDP MYK toplantısına katılmadığı anlaşılınca tahliye edilmişti. AYM kişi hürriyeti ihlalden Bilgen’e 20 bin tazminat ödenmesine hükmetmişti.



Kılıçdaroğlu Sancar’ı aradı



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar’ı arayarak dayanışma mesajını ilettiği bildirildi. HDP’den yapılan açıklamada, Kılıçdaroğlu’nun Sancar’ı telefonla aradığı belirtildi. Görüşmede Sancar’ın, soruşturmaya ilişkin detayları paylaşarak hükümetin içeride ve dışarıda büyük bir siyasi çıkmaz yaşadığını ve bu nedenle HDP’ye yönelik saldırılarına hız vererek bu durumun üzerini örtmeye ve yeniden güç kazanmaya çalıştığını söylediği kaydedildi. Sancar’ın görüşmede, “Bu saldırı esas olarak HDP üzerinden bütün muhalefete yöneliktir” dediği, soruşturmaya karşı Türkiye’nin her kesiminden yükselen tepkiyi önemsediklerini aktardığı ifade edildi. Kılıçdaroğlu’nun ise bu operasyonun siyasi nitelikte olduğuna inandıklarını belirterek, HDP’ye geçmiş olsun dileklerini ilettiği bildirildi. Kılıçdaroğlu’nun, muhalefete yönelik bu tür saldırı ve operasyonların, iktidarın her alandaki sıkışmışlığıyla bağlantılı olduğunu dile getirdiği belirtilen açıklamada ayrıca destek ve dayanışma duygularını paylaştığı da kaydedildi.