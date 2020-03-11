Hekimoğlu 11. bölüm full kesintisiz izle! Hekimoğlu 12. yeni bölüm fragmanı izle

Hekimoğlu dizisi 11. son bölüm ile ekrana geldi. Salı akşamları ekrana gelen Hekimoğlu dizisi son bölümde Vahap ve Hekimoğlu arasında yaşanan gerilim bir türlü son bulmazken Ateş Hekimoğlu, İpek'in zor durumda kalmaması için yıllar sonra beyaz önlük giyer. Vahap tarafından Tıbbi tanı bölümünden bir kişinin kovulması yönünde bir karar alınır. Alınan karar neticesinde Ateş Hekimoğlu, Mehmet Ali, Zeynep ve Emre arasından birinin kovulması yönünde bir karar vermek zorundadır.

HEKİMOĞLU 11. SON BÖLÜM İZLE

HEKİMOĞLU 12. YENİ BÖLÜM FRAGMANI