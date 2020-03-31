Hekimoğlu bu akşam neden yok, yeni bölümü ne zaman yayınlanacak? İşte 31 Mart Kanal D yayın akışı..

Hekimoğlu salı akşamları Kanal D ekranlarında izleyicilerle buluşuyor. Hikayesi ile dikkat çeken Hekimoğlu dizisinin yeni bölümü büyük bir heyecanla bekleniyor. Ekranların sevilen dizisinin yeni bölümü bu akşam yayınlanmayacak. Peki Hekimoğlu bu akşam neden yok? Neden yayınlanmıyor?

HEKİMOĞLU BU AKŞAM NEDEN YOK?

Corona virüsü nedeniyle bazı setlere ara verildi. 31 Mart 2020 Kanal yayın akışında Hekimoğlu dizisinin tekrar bölümü yer aldı. Bu akşam Hekimoğlu dizisinin yeni bölümü yayınlanmayacak.

Timuçin Esen (Ateş Hekimoğlu)

Ebru Özkan Saban (İpek Tekin)

Okan Yalabık (Orhan Yavuz)

Kaan Yıldırım (Mehmet Ali Çağlar)

Aytaç Şaşmaz (Emre Acar)

Damla Colbay (Zeynep Can)

HEKİMOĞLU 13.BÖLÜMDE NELER OLDU?

Vahap Hekimoğlu’ndan kendi şirketinin piyasaya sunacağı bir ilacın tanıtımını yapmasını ister. Buna karşılık, ekibinden kimseyi kovmasına gerek kalmayacaktır. Hekimoğlu teklifi kabul eder. İpek kararından dolayı Hekimoğlu ile gurur duyar ama Hekimoğlu ruhunu sattığını düşünmektedir. Emre ve Hekimoğlu yüzleşir. Emre, Hekimoğlu’nu Vahap’a ispiyonlayanın kendisi olduğunu kabul eder.