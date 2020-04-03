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03.04.2020 - 07:00 | | HABER MERKEZİ

Hem evde hem sahadayız

Çok sayıda Milliyet çalışanı koronavirüsle mücadele nedeniyle evden çalışırken, sahada haber takip eden arkadaşlarımız da önlem alarak görevlerini yapıyor.

Hem evde hem sahadayız

İşte evden çalışan Milliyet.com.tr ekibi ile sahadaki arkadaşlarımızın değerlendirmeleri...

Ercan Arslan (Foto Muhabiri): Korona günlerini fotoğraflarla anlatmak ve atlatmak için İstanbul sokaklarında olmak, bu anlara tanıklık etmek zor ve tehlikeli.

Hem evde hem sahadayız




Önder Yılmaz (Parlamento Büro Şefi): Bazı haber sahaları var ki terk edilemiyor. Meclis bunların başında gelir. Milliyet Parlamento Bürosu’ndaki arkadaşlarımın evlerinden destek verdiği Meclis faaliyetlerinde, on binlerce insanı ilgilendiren infaz paketi görüşmeleri ancak sahada kalarak izlenebilirdi. Meclis Başkanlığı’nın aldığı katı önlemlere kendi kişisel izolasyon çabalarımızı ekliyoruz.


Hem evde hem sahadayız


Damla Birdal (Milliyet.com.tr): Herşey daha zor gibi görünse de tek ihtiyacımız, mevcut şartların güzel yanlarını işimize dahil etmek. Çalışmak için motivasyon sadece içimizde. Nerede ve nasıl olursak olalım!

Hem evde hem sahadayız


Afşın Yakuboğlu (Spor Servisi): 36 yıllık meslek hayatımda bunu da yaşamak varmış... Evden gazete yapmak... Yol yok, trafik yok, maç sonrası yoğunluk yok... Dingin, sakin ama bir o kadar da zor.

Hem evde hem sahadayız


Volkan Şahin (Yayın koordinatörü): Gündemin nabzını evden tutuyoruz. ‘Bana bir şey olmaz, gencim, sağlıklıyım” deme, #Evdekal, mücadeleye destek ol.

Hem evde hem sahadayız


Çiğdem Aydın (Dijital reklam içerik yöneticisi): Eğer yaptığınız işi severek yapıyorsanız her alanı güzelleştirebilirsiniz. İşimize saygımız, ekip arkadaşlarımızla severek çalışmamız, bu süreci daha keyifli geçirmemizi sağlıyor.

Hem evde hem sahadayız



Yasin Karanfil (Sosyal medya takım lideri): Hem kendi sağlığımızı hem de toplum sağlığını korumak için sokağa çıkmıyoruz, işlerimizi evlerimizden yürütüyoruz.

Burak Genç (Video editörü): Evden çalışarak görevimin başındayım. Eski günlerimize dönebilmek için #EvdeKalTürkiye.

Naz Ögecan (Milliyet ve Gazetevatan dijital ürün yöneticisi): Evden çalışmaya adapte olmayı başarsak da ofise gideceğimiz günler için evde kal.

Hem evde hem sahadayız


Can Oruç (Milliyet dijital ürün yöneticisi): Üretmek için mesafenin önemi yok. Bu sefer birbirimizi sevdiğimizi belli etmek için uzakta kalıyoruz, #evdekalıyoruz #üretiyoruz

Hem evde hem sahadayız


Aylin Eldeniz (SEO editörü): Evden çalışıyorum, en yakın zamanda sağlıklı günlere kavuşmak için gerekli önlemleri alıyorum.

Bahar Gencer (Magazin editörü): Evde çalışmanın hem iyi hem kötü tarafları var. Virüse karşı herkesin güvende olması içimizi rahatlatsa da sosyallikten mahrum kalmak zor.

Sercan Dinç (Gündem editörü): Ofis ortamını eve taşıdık. Her saniye irtibat halindeyiz. Güzel yarınlar için bugün #EvdeKal diyoruz.

Tuncay Hoş (Spor editörü): İşimizi önlem gereği ev-ofisten yürütüyoruz.

Ozan Güzelce (Foto Muhabiri): Fotoğraf çekmeye çıkarken maske takıyorum. Sosyal mesafeye özen gösteriyorum. Eve döndüğümde de kendimi sterilize etmem gerekiyor. Tabii İstanbul’un boş ve kasvetli halini fotoğraflamak da alışık olmadığım bir durum. Şehri bu haliyle görmek beni üzüyor.

Hem evde hem sahadayız


Yavuz Özden (Foto Muhabiri): Genellikle kalabalık insan gruplarının arasında çalışmaya alışkın olan bizler için bu duruma alışmak biraz zaman alacak gibi. Bizler onlara, onlar bize yaklaşmadan bir süre görevimize böyle devam edeceğiz.

Hem evde hem sahadayız


Seçkin Şenvardar (Magazin Muhabiri):  İstanbul’un önemli restoranları ile ünlü mağazalarının yer aldığı Nişantaşı sanki terk edilmiş gibi.

Hem evde hem sahadayız


Umut Ünver (Magazin Muhabiri): Şu dönemde tek istediğim şey, herkesin bu süreci sağlıklı atlatması.

Hem evde hem sahadayız


Ünal Çam (Foto Muhabiri): Tüm dünyayı saran bir salgının etkisini fotoğraflamak tarihe not düşmek adına çok önemli bir iş. Bu dönemde sahada çalışmanın riski tabii ki çok fazla. Ama tüm önlemleri alıyoruz.

Hem evde hem sahadayız


Mesut Yılmaz (Magazin Muhabiri): Aldığımız önlemlerle sahada görev başındayız. Eski kalabalığını ve neşesini kaybeden İstanbul’un hayalet görüntüsü bizi derinden etkilese de, meslektaşlarımızla dayanışma bizi motive ediyor. Bu günlerin geçeceğine olan inancımız tam.

Hem evde hem sahadayız


Emrah Akçay (Magazin Muhabiri): Işıklı ve renkli İstanbul sokaklarının hayalet şehre dönüşmesini görmek, gece çalışan bir muhabir olarak üzücü geliyor. Koronavirüse rağmen haber peşinde koşuyoruz.

Hem evde hem sahadayız


Hem evde hem sahadayız


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