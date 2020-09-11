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11.09.2020 - 12:03 | | DHA

Henüz 23 yaşındaydı... Corona yüzünden ölen Merve toprağa verildi

İstanbul Konya'da corona virüse yakalanarak hayatını kaybeden Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi 6'ncı sınıf öğrencisi 23 yaşındaki Merve Mercan toprağa verildi.

Corona virüse yenik düşen tıp öğrencisi Merve toprağa verildi
Corona virüse yenik düşen tıp öğrencisi Merve toprağa verildi
Corona virüse yenik düşen tıp öğrencisi Merve toprağa verildi
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Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Merve Mercan, 45 gün önce corona virüs testi pozitif çıkınca, intern olarak görev yaptığı fakülte hastanesinde tedaviye alındı.

Tedavisinden 5 gün sonra da immün (bağışıklık) yetmezliği teşhisi kondu. Yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Merve Mercan, doktorların tüm müdahalesine karşın yaşam mücadelesini kaybetti.

Genç doktor adayı Mercan'ın cenazesi dün İstanbul'a getirildi. Mercan'ın cenazesi Çekmeköy Gasilhanesi'ndeki işlemlerin ardından Beykoz Baklacı mezarlığında toprağa verildi.

Anne Bediha Mercan'ın da sağlık teknikeri olduğu belirtilirken, cenaze işlemleri sırasında ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü.

Henüz 23 yaşındaydı... Corona yüzünden ölen Merve toprağa verildi

Henüz 23 yaşındaydı... Corona yüzünden ölen Merve toprağa verildiİstanbul Konya'da corona virüse yakalanarak hayatını kaybeden Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi 6'ncı sınıf öğrencisi 23 yaşındaki Merve Mercan toprağa verildi.
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