MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Her yerde aranıyordu! Sahte kimlikle yakalandı
ABONE OL
30.01.2020 - 13:13 | | İHA

Her yerde aranıyordu! Sahte kimlikle yakalandı

Kahramanmaraş’ta hırsızlıktan yakalama kararı ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kadın polis ekiplerince yakalandı.

Her yerde aranıyordu! Sahte kimlikle yakalandı

Alınan bilgiye göre, Türkoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüpheli şahıslara yönelik uygulama yaptı. Ekipler, şüphelendikleri bir kadını durdurarak kimlik sorgusu yaptı. Kadının, Osmaniye’de ikamet eden ve sahte kimlik kullanarak kendisini kamufle eden Nuran Y. (22) olduğu tespit edildi.

Nuran Y.’nin 15 ikametten, 1 adet açıktan hırsızlıktan kaydının olduğu, hakkında hırsızlık suçlarından 4 ayrı yakalama kararı bulunduğu ve 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi.

Adliyeye sevk edilen kadın tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

 

 

Kaçak maden ocağında göçük! İki işçi mahsur kaldıZonguldak'ın Kilimli ilçesinde, daha önce mühürlenmesine rağmen kaçak olarak işletilen kömür ocağında meydana gelen göçükte işçiler Sabahattin Kalaycıoğlu ve Murat Ovaz mahsur kaldı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Fatih'te zincirleme kaza! Yaralılar var

Fatih'te zincirleme kaza! Yaralılar var

Corona virüsü kaçışı!

Corona virüsü kaçışı!

Dev destek! 2020'de Bin 700 liraya çıkıyor

Dev destek! 2020'de Bin 700 liraya çıkıyor

İşte Elâzığ’da kırılan yüzey

İşte Elâzığ’da kırılan yüzey

Sıradaki Haber