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24.04.2020 - 16:19 |

Her Zaman Ki Gibi Nasıl Yazılır? Her Zamanki Gibi Tdk Yazımı Ayrı Mı, Bitişik Mi? İşte Doğru Yazılışı

Güncel yazım kılavuzunu internet ortamında sunan Türk Dil Kurumu, her an güncel bilgiler sunmaktadır. Bu yazım kılavuzu üzerinden kelimelerin nasıl yazıldığı sorgulanabilir. Yazımı en çok karıştırılan sözcüklerden biri de “ her zamanki gibi “ kelime grubu olmaktadır. Bu kelimenin doğru yazılışı nedir? TDK sözlüğünde nasıl yazılı? Birleşik mi ayrı mı kullanılır? Eş anlamlısı bulunur mu? İşte detaylar.

Her Zaman Ki Gibi Nasıl Yazılır? Her Zamanki Gibi Tdk Yazımı Ayrı Mı, Bitişik Mi? İşte Doğru Yazılışı

 Gramer konularında ki ekinin kullanımı çok karıştırılır. Birçok kelimenin doğru yazıldığı sanılsa da bu konuda çok fazla hata yapılmaktadır. Her zamanki gibi kelime grubunda ki ekinin yazımı gramer kuralları baz alınarak değerlendirilir.

Her Zamanki Gibi TDK’ya Göre Doğru Yazılışı

Her zaman kelimesi de yazım alanında çok sık birleşik kullanılır. Bu yanlış bir kullanımdır. Kelime grubunu tümden ele alırsak:

 Her zamanki gibi à doğru kullanım

 Herzaman ki gibi à yanlış kullanım şeklinde değerlendirilebilir.

Her Zamanki Gibi Kelimesinin Cümle İçindeki Örnekleri

Kelime grubunu cümle içinde doğru ve yanlış örneklerine bakalım.

 “ Her zamanki gibi hep birlikte sinemaya gidelim” = Doğru kullanım

 “ Herzaman ki gibi bu işten kendi kurtarmayı becerdi” = Yanlış kullanım

Her Zamanki Gibi Nedir?

TDK sözlüğüne göre anlamı daima, sık sık, ara vermeden şeklinde geçer.

 

18 yıl önce işlenen cinayeti corona virüs temizliği ortaya çıkardıKocaeli’nin İzmit ilçesinde corona virüs temizliği yapan bina sakinlerinin attığı çuvaldan 18 yıl önce kardeşi tarafından bıçaklanarak öldürülen şahsın cesedi çıktı. 2 kardeşin gözaltına alındığı olayda katil zanlısı şahıs, abisini öldürdükten sonra çuvalla eve sakladığını itiraf etti.
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