Her Zaman Ki Gibi Nasıl Yazılır? Her Zamanki Gibi Tdk Yazımı Ayrı Mı, Bitişik Mi? İşte Doğru Yazılışı

Gramer konularında ki ekinin kullanımı çok karıştırılır. Birçok kelimenin doğru yazıldığı sanılsa da bu konuda çok fazla hata yapılmaktadır. Her zamanki gibi kelime grubunda ki ekinin yazımı gramer kuralları baz alınarak değerlendirilir.

Her Zamanki Gibi TDK’ya Göre Doğru Yazılışı

Her zaman kelimesi de yazım alanında çok sık birleşik kullanılır. Bu yanlış bir kullanımdır. Kelime grubunu tümden ele alırsak:

Her zamanki gibi à doğru kullanım

Herzaman ki gibi à yanlış kullanım şeklinde değerlendirilebilir.

Her Zamanki Gibi Kelimesinin Cümle İçindeki Örnekleri

Kelime grubunu cümle içinde doğru ve yanlış örneklerine bakalım.

“ Her zamanki gibi hep birlikte sinemaya gidelim” = Doğru kullanım

“ Herzaman ki gibi bu işten kendi kurtarmayı becerdi” = Yanlış kullanım

Her Zamanki Gibi Nedir?

TDK sözlüğüne göre anlamı daima, sık sık, ara vermeden şeklinde geçer.