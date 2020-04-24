Her Zaman Ki Gibi Nasıl Yazılır? Her Zamanki Gibi Tdk Yazımı Ayrı Mı, Bitişik Mi? İşte Doğru Yazılışı
Güncel yazım kılavuzunu internet ortamında sunan Türk Dil Kurumu, her an güncel bilgiler sunmaktadır. Bu yazım kılavuzu üzerinden kelimelerin nasıl yazıldığı sorgulanabilir. Yazımı en çok karıştırılan sözcüklerden biri de “ her zamanki gibi “ kelime grubu olmaktadır. Bu kelimenin doğru yazılışı nedir? TDK sözlüğünde nasıl yazılı? Birleşik mi ayrı mı kullanılır? Eş anlamlısı bulunur mu? İşte detaylar.
Gramer konularında ki ekinin kullanımı çok karıştırılır. Birçok kelimenin doğru yazıldığı sanılsa da bu konuda çok fazla hata yapılmaktadır. Her zamanki gibi kelime grubunda ki ekinin yazımı gramer kuralları baz alınarak değerlendirilir.
Her Zamanki Gibi TDK’ya Göre Doğru Yazılışı
Her zaman kelimesi de yazım alanında çok sık birleşik kullanılır. Bu yanlış bir kullanımdır. Kelime grubunu tümden ele alırsak:
Her zamanki gibi à doğru kullanım
Herzaman ki gibi à yanlış kullanım şeklinde değerlendirilebilir.
Her Zamanki Gibi Kelimesinin Cümle İçindeki Örnekleri
Kelime grubunu cümle içinde doğru ve yanlış örneklerine bakalım.
“ Her zamanki gibi hep birlikte sinemaya gidelim” = Doğru kullanım
“ Herzaman ki gibi bu işten kendi kurtarmayı becerdi” = Yanlış kullanım
Her Zamanki Gibi Nedir?
TDK sözlüğüne göre anlamı daima, sık sık, ara vermeden şeklinde geçer.