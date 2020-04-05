Herkesin gözü kulağı orada

Sosyal medyadan bilgi veren Prof. Dr. Ovalı, “Virüsün 72 saatte yapması gereken etkiden çok daha fazlasını gözlemledik. Vero hücreleri beklenenden kısa sürede parçalanmış. Neden? Çözmeye çalışacağız. Sonuç; test tekrarı” dedi.



Prof. Dr. Ovalı’nın vero hücreleri dediği ise, Afrika yeşil maymun böbrek epitel hücresi olarak biliniyor. Bu hücre, araştırmalarda en yaygın olarak kullanılan hücre kültürleri arasında yer alıyor. Birçok araştırmacı tarafından çeşitli çalışmalarda kullanılıyor. Prof. Dr. Ovalı ise çalışmanın sürdüğünü belirterek, “Çalışıyoruz, beklemediğimiz şeyler oluyor ama çözeceğiz. Çözmek zorundayız” dedi.



Prof. Dr. Ovalı ve ekibinin çalışmaları ise binlerce insan tarafından merakla takip ediliyor. Sosyal medyada yapılan paylaşımlarda çalışmalara büyük destek verildiği göze çarpıyor.



Biyo-teknolojik aşı umudu doğdu



ABD merkezli biyo-teknoloji şirketi Kentucky BioProcessing (KBP), tütün bitkisinden Kovid-19 virüsü için aşı geliştirme çalışmalarına başladı. KBP, kısa süre önce Kovid-19’un genetik sekansının bir kısmını klonlayarak potansiyel bir antijenin gelişimini sağladı. Çoğalması için tütün bitkilerine yerleştirilen bu antijenin saflaştığı görüldü. KBP’li araştırmacılar şimdi de bu antijeni klinik öncesi testlere tabi tutuyor. Tütün bitkisi insan hastalıklarına neden olan patojenleri barındırmadığı için daha güvenilir olarak görülüyor. Tütün bitkisi kullanılarak geliştirilen aşının 6 hafta gibi kısa bir sürede üretilmesi öngörülüyor. Şu anda devam eden klinik öncesi testlerin başarılı olması halinde, BAT Haziran ayı itibarıyla haftada 1-3 milyon doz aşı üretilebileceğini açıkladı. Şirketin Bilimsel Araştırma Direktörü Dr. David O’Reilly, “Bu teknolojiden faydalanarak COVID-19’un yayılımını durdurmak için katkıda bulunmaya kararlıyız” dedi.