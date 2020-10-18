HES kodu alma işlemi | HES kodu nasıl alınır? Sorgulama ekranı (e-devlet)
HES (Hayat Eve Sığar) Kodu, Kontrollü Sosyal Hayat kapsamında, ulaşım ya da ziyaret gibi işlemlerinizde kurumlarla ve kişilerle, Covid-19 hastalığı açısından herhangi bir risk taşıyıp taşımadığınızı güvenli şekilde paylaşmanıza yarayan bir koddur. Paylaştığınız HES kodları uygulama üzerinden ya da kurumlara sağlanan servisler aracılığı ile sorgulanabilir. Henüz hes kodu olmayan vatandaşlar hes kodu nasıl alınır sorusuna cevap arıyor. İşte hes kodu alma işlemi detayları...
Son zamanlarda gündemden düşmeyen HES kodu haberleri vatandaşlarda büyük merak uyandırıyor. Her vatandaşa ait bireysel hes kodu bulunması gerekiyor. Hes kodu işlemlerinin nasıl yapıldığı ise en çok araştırılanlar içerisinde yer alıyor. İşte Hes kodu nasıl alınır, hes kodu alma - sorgulama işlemi ayrıntıları...
HES KODU NASIL ALINIR?
HAYAT EVE SIĞAR UYGULAMASI İLE HES KODU ALMA
Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden 'HES Kodu İşlemleri' bölümüne girilir 'HES Kodu Oluştur' butonuna tıklanır. KOD kullanım süresi seçilir ve KOD oluşturulur.
E-DEVLET UYGULAMASI ÜZERİNDEN HES KODU ALMA
HES kodunu e-Devlet sistemi üzerinden https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-hes-kodu-uretme-ve-listeleme adresinden alabilirsiniz.
HES KODU ALMAK İÇİN TIKLAYINIZ
SMS İLE HES KODU ALMA
HES yazıp aralarında boşluk bırakılarak sırasıyla T.C. kimlik numarası, T.C. kimlik seri numarasının son 4 hanesi ve paylaşım süresi yazılır ve 2023'e SMS olarak atılır.