HES kodu alma işlemi | HES kodu nasıl alınır? Sorgulama ekranı (e-devlet)

Son zamanlarda gündemden düşmeyen HES kodu haberleri vatandaşlarda büyük merak uyandırıyor. Her vatandaşa ait bireysel hes kodu bulunması gerekiyor. Hes kodu işlemlerinin nasıl yapıldığı ise en çok araştırılanlar içerisinde yer alıyor. İşte Hes kodu nasıl alınır, hes kodu alma - sorgulama işlemi ayrıntıları...

HES KODU NASIL ALINIR?

HAYAT EVE SIĞAR UYGULAMASI İLE HES KODU ALMA



Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden 'HES Kodu İşlemleri' bölümüne girilir 'HES Kodu Oluştur' butonuna tıklanır. KOD kullanım süresi seçilir ve KOD oluşturulur.

E-DEVLET UYGULAMASI ÜZERİNDEN HES KODU ALMA

HES kodunu e-Devlet sistemi üzerinden https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-hes-kodu-uretme-ve-listeleme adresinden alabilirsiniz.

HES KODU ALMAK İÇİN TIKLAYINIZ

SMS İLE HES KODU ALMA

HES yazıp aralarında boşluk bırakılarak sırasıyla T.C. kimlik numarası, T.C. kimlik seri numarasının son 4 hanesi ve paylaşım süresi yazılır ve 2023'e SMS olarak atılır.