HES kodu nedir, nasıl alınır? İçişleri Bakanlığından HES kodu genelgesi...

HES kodu nasıl alınır? İçişleri Bakanlığının yayınladığı HES kodu genelgesi ile birlikte yolculuk yapacak olan vatandaşlar HES kodu nasıl alınır, sorusunun yanıtını aramaya başladı. İşte HES kodu alma yöntemleri...

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI HES KODU GENELGESİ YAYIMLADI

İçişleri Bakanlığı, valiliklere gönderdiği genelgeyle şehirler arası yolcu taşıyan firmaların HES kodu olmadan biletleme yapmamaları uyarısında bulundu.

Bakanlık tarafından 81 il valiliğine gönderilen "şehirler arası otobüslerde HES kodu zorunluluğu" konulu genelgede kontrollü sosyal hayat döneminde koronavirüs salgınıyla mücadelenin etkin sürdürülebilmesi için alınan tedbirlere ve belirlenen kurallara riayet edilmesinin elzem olduğu vurgulandı.

Bu çerçevede daha önce illere gönderilen genelgelerle şehirler arası toplu ulaşım araçlarıyla (uçak, tren, otobüs vb.) seyahatlerde Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması üzerinden kod alındıktan sonra biletlemelerin yapılması zorunluluğunun getirildiği hatırlatıldı.

Ancak uygulamada şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan bazı firmaların zaman zaman bu kurala riayet etmediklerinin gelen şikayetlerden anlaşıldığı ve bu nedenle bazı tedbirlerin alınmasının zaruri hale geldiği ifade edildi.

HES KODU NEDİR?

HES (Hayat Eve Sığar) Kodu, Kontrollü Sosyal Hayat kapsamında, ulaşım ya da ziyaret gibi işlemlerinizde kurumlarla ve kişilerle, Covid-19 hastalığı açısından herhangi bir risk taşıyıp taşımadığınızı güvenli şekilde paylaşmanıza yarayan bir koddur. Paylaştığınız HES kodları uygulama üzerinden ya da kurumlara sağlanan servisler aracılığı ile sorgulanabilir.

HAYAT EVE SIĞAR UYGULAMASI İLE HES KODU ALMA

Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden 'HES Kodu İşlemleri' bölümüne girilir 'HES Kodu Oluştur' butonuna tıklanır. KOD kullanım süresi seçilir ve KOD oluşturulur.

SMS İLE HES KODU ALMA

HES yazıp aralarında boşluk bırakılarak sırasıyla T.C. kimlik numarası, T.C. kimlik seri numarasının son 4 hanesi ve paylaşım süresi yazılır ve 2023'e SMS olarak atılır.

E-DEVLET UYGULAMASI ÜZERİNDEN HES KODU ALMA

HES kodunu e-Devlet sistemi üzerinden https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-hes-kodu-uretme-ve-listeleme adresinden alabilirsiniz.