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16.09.2020 - 15:09 | | İHA

HES kodunda 'riskli' yazan simitçi paniğe yol açtı!

Samsun'da emniyet güçleri tarafından rutin olarak yapılan GBT kontrollerinde bir simitçinin Hayat Eve Sığar (HES) koduna bakıldı. HES kodu 'riskli' çıkan simitçinin karantinayı tamamladığı anlaşıldı.

HES kodunda 'riskli' yazan simitçi paniğe yol açtı!

Samsun'un İlkadım ilçesinde bulunan Anıtpark içerisinde simit satan 35 yaşındaki İlyas Ç. polis kontrolleri sonucunda HES kodu riskli çıktı. Akabinde polis ekipleri simitçiyi bir süre park içerisinde bekletti. Simitçi ise korona virüsünü yendiğini, akabinde 14 gün boyunca karantina altında kaldığını, virüsü yendikten sonra dışarıya çıktığını söyledi.

HES kodunda riskli yazan simitçi paniğe yol açtı

Bir süre sonra simitçinin ağabeyi Anıtpark'a geldi. Yapılan kontrollerde bir olumsuzluk çıkmayınca kişiler parktan uzaklaştı.

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