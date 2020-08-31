Hibrit eğitim modeli nedir? 2020-2021 eğitim öğretim yılında Hibrit eğitim mi uygulanacak?

Hibrit eğitim modeli nedir sorusu vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamada Hibrit eğitim modelinin uygulanabileceği açıklanmıştı. Okullarda yüz yüze eğitimin 21 Eylül'de başlaması planlanırken Bakan Selçuk tarafından geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamada koşulların gerektiği durumlarda hem yüz yüze eğitim hemde uzaktan eğitimi yarı zamanlı olarak uygulayabiliriz açıklamasında bulunmuştu.

HİBRİT EĞİTİM NEDİR?

Karma öğrenme, hibrid öğrenme, karışık öğrenme olarak da bilinen harmanlanmış öğrenme en sade tanımıyla geleneksel eğitim metodunun çevrimiçi (online) eğitim materyalleriyle zenginleştirilmesi yani harmanlanması olarak tanımlanmaktadır. Kullanılan teknolojilerin yanı sıra farklı eğitim felsefelerinin geleneksel öğrenme ortamında birlikte kullanılması da harmanlanmış öğrenme olarak tanımlanmaktadır.

Harmanlanmış öğrenme geleneksel eğitimi desteklemek amacıyla teknolojik materyallerin kullanılması olarak düşünülmemelidir. Harmanlanmış öğrenmedeki denge çevrimiçi ağırlıklı eğitim veren bir kurumun verimliliği arttırmak amacıyla çevrimiçi eğitime ek olarak yüz yüze ders vermesi olarak da düşünülebilir.