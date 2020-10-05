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05.10.2020 - 14:15 |

Hibrit eğitim sistemi nedir? Hibrit eğitim modeli yapan üniversiteler

2020-2021 Eğitim yılı için hibrit eğitim sistemi çok konuşuluyor. Gündemden üşmeyen hibrit eğitim modeli nedir? Hibrit eğtim gören üniversiteler hangileri? İşte milyonlarca öğrencinin araştırdığı hibrit eğitim sistemi hakkında bilgiler...

Hibrit eğitim sistemi nedir? Hibrit eğitim modeli yapan üniversiteler

Karma öğrenme, hibrid öğrenme, karışık öğrenme olarak da bilinen harmanlanmış öğrenme en sade tanımıyla geleneksel eğitim metodunun çevrimiçi (online) eğitim materyalleriyle zenginleştirilmesi yani harmanlanması olarak tanımlanmaktadır. Kullanılan teknolojilerin yanı sıra farklı eğitim felsefelerinin geleneksel öğrenme ortamında birlikte kullanılması da harmanlanmış öğrenme olarak tanımlanmaktadır.

Harmanlanmış öğrenme geleneksel eğitimi desteklemek amacıyla teknolojik materyallerin kullanılması olarak düşünülmemelidir. Harmanlanmış öğrenmedeki denge çevrimiçi ağırlıklı eğitim veren bir kurumun verimliliği arttırmak amacıyla çevrimiçi eğitime ek olarak yüz yüze ders vermesi olarak da düşünülebilir.

HİBRİT EĞİTİM YAPAN ÜNİVERSİTELER

Platformdan, Ağrı İbrahim Çeçen, Artvin Çoruh, Batman, Bayburt, Bingöl, Bitlis Eren, Gümüşhane, Hakkari, Iğdır, Kilis 7 Aralık, Munzur, Muş Alparslan, Osmaniye Korkut Ata, Siirt ve Şırnak üniversiteleri yararlanacak.

Rus lider Putin Ermenistan Başbakanı'na yüz vermediAzerbaycan ordusu Dağlık Karabağ'da işgal altındaki bölgeleri tek tek kurtarırken, Azerbaycan'dan aldığı üst üste darbeyle yenilgiye uğrayan Ermenistan'ı Başbakan Nikol Paşinyan, Rusya Devlet Başkanı Putin'i telefon yağmuruna tuttu.
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