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10.02.2020 - 09:40 | | DHA

Hiçbir güvenlik önlemi almadan taşındılar!

İstanbul Taksim’de güvenlik önlemi alınmadan yüzlerce kilo ağırlığındaki demirlerin iple yukarıya çekilmesi görenleri şaşkına çevirdi.

Hiçbir güvenlik önlemi almadan taşındılar!

Taksim’de yüzlerce kilo ağırlığındaki demir parçalarını kurdukları makaralı sisteme iple bağlayarak 7 katlı binanın çatısına çeken işçiler, bu kadarına da pes dedirtti. Yaklaşık bir saat süren taşıma çalışmaları sırasında metrelerce uzunluktaki demirlerin binanın dış yüzeyinden sarkması tehlikeli anlar yaşanmasına neden oldu.

Demir çubukların binanın çatısına taşındığı esnada sokak üzerinden geçen vatandaşlar büyük panik yaşadı.

 

 

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