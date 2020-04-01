Hindistan’da mahsur kaldılar

Delhi’de iş yapan bir endüstriyel tesis şirketinin çalışanı Özgür Şendir (44) “6 Mart’ta İstanbul’dan Delhi’ye geldim. Türkiye’ye geri dönmek istediğimiz dönem uçuşlar iptal edildi. Duyduğumuz kadarıyla polisler, otellerdeki yabancıları hastanelere test için götürüyor. Burada sağlık koşulları çok kötü. Hindistan’da hastaneye gitmemiz halinde virüs kapma tehlikemiz var. Tek isteğimiz buradan bir an önce tahliye edilmemiz” dedi.

Aynı şirkette çalışan Mehmet Zeki Kılınç’ın da (40) kronik kalp ve damar rahatsızlığı var. Ailesinin kaygılı olduğunu belirten Kılınç, “Burada şartlar çok kötü. Şu an Türkiye benim için daha sağlıklı. İlaçlarım bitmek üzere, yavaş yavaş ağrılarım artmaya başladı. Bir an evvel tahliye uçuşu ile ülkeme dönmek istiyorum” diye konuştu.

Son uçuş isteği

Köpek davranış uzmanı Gökçen Yücekaya da (35) 10 Şubat’ta terapistlere eğitim için Hindistan’a gitti. Programı uzayınca Mart ayı sonuna uçuşu ertelenen Yücekaya, Ahmedabad’da kiraladığı evde kalıyor. Hiçbir uyarı yapılmadan sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini ifade eden Yücekaya, “Açıkçası durumun bu noktaya varacağını aklımıza getirmedik. Uçuşların iptal edilmesinin ardından korkumuz arttı. Sokağa çıkma yasağı sürecinin uzaması ve ülkemize uzun süre dönememekten kaygılıyız. Psikolojik olarak etkilendik. Son bir tahliye uçuşu yapılmasını bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Şubat ayının sonlarında Hindistan’a tatile giden Ayşe Boşnak (33) Yeni Delhi’de bir hostelde kalıyor. 22 Mart’ta Türkiye’ye dönmek için bilet alan Boşnak’ın uçuşu, yasakların ardından askıya alındı. Boşnak, “Hindistan’daki yasaklar Türkiye’ye göre daha katı. Hostelden dışarı çıkamıyoruz. Yarın rezervasyonum bitiyor. Burada mahsur kalan arkadaşlarımdan biri evinde konaklamam için yardımcı oldu. Elçilik de sokağa çıkma yasağı olduğu için resmi plakalı araç ve şoför yardımıyla beni arkadaşıma götürecek. Ben kendi ülkemde bu yasaklara uymak istiyorum. Karantinayı Türkiye’de geçirmek istiyoruz” dedi.