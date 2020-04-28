MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Hindistan'daki Türk vatandaşlar Sivas'a getirildi
ABONE OL
28.04.2020 - 22:23 | | AA

Hindistan'daki Türk vatandaşlar Sivas'a getirildi

Yeni tip corona virüs (Covid-19) önlemleri kapsamında Hindistan'da bulunan 69 Türk vatandaşı Sivas'a getirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonu ve Dışişleri Bakanlığının çalışmasıyla 59 ülkeden yaklaşık 25 bin vatandaşın ramazanı ve bayramı evlerinde geçirebilmesi amacıyla başlatılan tahliye operasyonu kapsamında, Hindistan'da bulunan 69 Türk vatandaşını taşıyan THY uçağı Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'na indi.

Hindistandaki Türk vatandaşlar Sivasa getirildi

Uçağa giren ekiplerce pasaport kontrolü yapılan vatandaşlar, sağlık kontrolünden de geçirildi.

Apronda bekletilen otobüslere bindirilen vatandaşlar, 14 günlük karantina sürecini geçirecekleri Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı öğrenci yurduna götürüldü.

 

Hindistan'daki Türk vatandaşlar Sivas'a getirildiYeni tip corona virüs (Covid-19) önlemleri kapsamında Hindistan'da bulunan 69 Türk vatandaşı Sivas'a getirildi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Okullar ne zaman açılacak, tatil uzadı mı 2020? 30 Nisan'da okullar açılacak mı? MEB Ziya Selçuk açıklaması!

Okullar ne zaman açılacak, tatil uzadı mı 2020? 30 Nisan'da okullar açılacak mı? MEB Ziya Selçuk açıklaması!

Resmen değişti, o kimlikler geri alınacak

Resmen değişti, o kimlikler geri alınacak

Koronavirüsle mücadele eden bir doktorun 12 saati

Koronavirüsle mücadele eden bir doktorun 12 saati

Hindistan'daki Türk vatandaşlar Sivas'a getirildi

Hindistan'daki Türk vatandaşlar Sivas'a getirildi

Sıradaki Haber