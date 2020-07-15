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15.07.2020 - 23:36 | | AA

Hiranur'un hiç görmediği babasını darbeci askerler tankla şehit etmişti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, 15 Temmuz Şehitleri Anma Programı'nda tanıştığı 3,5 yaşındaki Hiranur'un babası Emrah Sağaz, darbe girişimi gecesi İstanbul Atışalanı Caddesi'nde darbeci askerler tarafından tankla ezilerek şehit edilmişti.

Hiranur'un hiç görmediği babasını darbeci askerler tankla şehit etmişti

Koca, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 15 Temmuz Şehitleri Anma Programı'nda tanıştığı şehit Emrah Sağaz'ın 3,5 yaşındaki kızı Hiranur'un fotoğrafını Twitter'dan paylaştı.

Aslen Giresunlu olan ve İstanbul'un Esenler ilçesinde oturan tekstil işçisi Emrah Sağaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminde bulunduğu 15 Temmuz 2016 akşamı "Meydanlara inin" çağrısı üzerine ağabeyi ile sokaklara çıktı.

Atışalanı Caddesi'nde darbe girişimine karşı çıkan vatandaşların arasına karışan Sağaz, cuntacı askerlerin ele geçirdiği tankın halkın üzerine hızla hareket etmeye başladığı yerde bulunuyordu.

Hiranurun hiç görmediği babasını darbeci askerler tankla şehit etmişti




Bu sırada kaçmaya çalışan Sağaz ve diğer vatandaşlar, darbeci askerler tarafından tankla ezilerek şehit edildi. Henüz 27 yaşında şehit olan Emrah Sağaz, 4 ay sonra baba olacaktı.

6 kardeşin en küçüğü olan Emrah Sağaz'ın cenazesi, memleketi Giresun Çamoluk Şehitliği'nde toprağa verilirken, o dönem 5 aylık hamile olan eşi Elif Sağaz ise 4 ay sonra bir kız bebek dünyaya getirdi.

İsteği üzerine şehadetinden 4 ay sonra doğan kızına "Hiranur" adı verilen şehidin ismi ayrıca İstanbul'un Esenler ilçesindeki bir ilkokulda yaşatılıyor.

Twitter paylaşımında baba ile kızın yan yana eklenmiş fotoğraflarına yer veren Bakan Koca, "Külliye'de düzenlenen 15 Temmuz Şehitleri Anma Programında Hiranur ile tanıştık. Hiranur, şehit kardeşimiz Emrah Sağaz'ın 3,5 yaşındaki kızı. Dünya tatlısı. Babasını fotoğraflarından tanıyor. Allah şehit ailelerine başka acı göstermesin." ifadelerini kullanmıştı.

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